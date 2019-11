Il commensale, presentazione del libro di Gabriela Ybarra mercoledì 13 a Il tempo del vino e delle rose.

Mercoledì 13 novembre 2019, ore 18:30

Il Commensale di Gabriela Ybarra

Il Commensale (Titolo originale: El Comensal) di Gabriela Ybarra è il secondo romanzo dopo Patria di Aramburu che affronta il tema del terrorismo basco e dell’ETA, longlisted al Man Booker International Prize e vincitore del Premio Euskadi de Literatura. Nel 1977 un comando dell’ETA sequestra Javier Ybarra, politico appartenente all’aristocrazia industriale basca. Gabriela Ybarra conosce questa storia sin da bambina, ma solo nel 2011, a seguito della malattia della madre, riscopre la traccia di quel crimine dietro ai silenzi e agli interrogativi sulla sua famiglia. Attraverso i ricordi, compone un dialogo interiore con la morte, un mosaico di eventi, immagini e parole che formano una mappa della sua identità. Dal dolore privato e biografico della perdita appare la tragedia pubblica, in cui la vicenda familiare si confonde con la storia del proprio paese.

GABRIELA YBARRA è nata a Bilbao nel 1983. Laureata in Amministrazione e Organizzazione

Aziendale all’Università Pontificia de Comillas, si specializza in Marketing all’Università di New

York.

Attualmente vive a Madrid dove scrive occasionalmente per El País, compie studi di mercato e si dedica all’analisi di alcuni canali social. Il Commensale è il suo primo romanzo; nel 2016 vince il premio Euskadi de Literatura e nel 2018 è tra i finalisti al Man Booker International Prize. L’opera è stata già tradotta in lingua inglese con il titolo The Dinner Guest (Harvill Secker, 2018).