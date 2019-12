Il miglior attacco è la difesa, presentazione del libro di Piero Lacorazza mercoledì 11 al Maschio Angioino a cura di Fondazione Valenzi.

“Il miglior attacco è la difesa. Costituzione, territorio, petrolio” questo il titolo del libro di Piero Lacorazza edito da People, con i contributi di Stelio Mangiameli, Enzo Di Salvatore e Adriano Giannola. in programma Mercoledì 11 dicembre dalle 16 e 30 al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983.

Dopo i saluti di Lucia Valenzi dialogano con l’autore la giornalista Francesca Ghidini e il docente di politiche ambientali Ugo Leone, modera la giornalista Loredana Lerose.

Dice Piero Lacorazza: «La storia del petrolio e delle trivelle lucane, lo scontro tra la politica locale e nazionale – anche multinazionale – diventano allora un modo per comprendere come la politica, in questi anni, abbia rinunciato a se stessa seguendo una impostazione precisa, direi dolorosa nel suo autolesionismo.».