Il volo del gregario di Silver Mele premiato al Campus della Salute.

Proseguono i successi per la casa editrice Graus Edizioni che questa volta vede il proprio autore, il giornalista Silver Mele con il suo “Il volo del gregario”, tra i premiati nell’ambito della manifestazione “Il libro, lo sport e la salute”.

Un momento importante dedicato alla letteratura sportiva e alla salute inserito, a sua volta nella decima edizione del Campus della Salute coordinato dal prof. Annamaria Colao. La manifestazione, oramai diventata un appuntamento importante per l’intera cittadinanza, offre la possibilità di effettuare visite mediche in maniera totalmente gratuita in quello che oramai viene definito un vero e proprio ospedale di strada.

Silver Mele, premiato insieme ad altri scrittori, riceverà il riconoscimento venerdì 11 ottobre alle ore 18: alla Rotonda Diaz.

Mele, con il suo “Il volo del gregario”, firma la storia di un ciclista degli anni Settanta, ma, prima ancora, la storia di un uomo che insegna che credere in un sogno è il più ambito dei traguardi.

Si legge nella prefazione, firmata del direttore del quotidiano “Tutto Sport” Xavier Jacobelli: “Questa è la storia di uno di noi, che parte da lontano e arriva dritta al cuore. La storia del ciclismo impastata di sudore e di fatica, di eroismo e di sacrificio. Il ciclismo che non ha mai smesso di conquistare la gente e di esaltarla con le imprese di chi lo ha reso eterno”.

Enorme soddisfazione è stata espressa dall’editore Piero Graus nei confronti di Mele augurando al proprio scrittore le migliori fortune.