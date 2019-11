La vedova bianca, graphic novel d’esordio della vignettista di Fanpage Fran.

il 20 novembre con l’arrivo in libreria e fumetteria de La vedova Bianca, la satira si fa drammaticamente reale con un racconto in cui i retroscena di un reality show dedicato

ai fumetti diventano opportunità di riflessione su una società drogata

di social e desiderio di visibilità.

“Il target di questo show e di altre decine di programmi simili trasmessi da questa stessa rete è uno solo: la frustrazione dello spettatore.”

Un reality show dedicato ai fumetti: idea assurda o colpo di genio? La risposta sembrerebbe scontata per una persona dotata del minimo buonsenso… ma non per una rete televisiva disposta a tutto pur di racimolare ascolti: persino lucrare sul “disperato bisogno di rivalsa

provato da chiunque sia convinto di saper fare qualcosa, qualsiasi cosa, meglio di qualcun altro. Ovvero tutti.”

Nonostante i dubbi che serpeggiano dietro le quinte e le trame della gelida “Presidenta” del

network, le luci della ribalta si accenderanno in modo del tutto imprevisto su un bizzarro disegnatore e la sua “creatura”, una fatina dall’aspetto tutt’altro che rassicurante. Tra misteri inspiegabili e tragici imprevisti, la messa in scena dello show diventerà essa stessa un

teatro dell’assurdo popolato da personaggi tragicomici: attraverso la lente deformante dei media, la cosa più grottesca si rivelerà essere la nostra stessa quotidianità. Le tavole di Fran restituiscono un’immagine estremamente realistica, di una società drogata dal desiderio di visibilità, forse molto più di quanto l’autrice vorrebbe.

Fran commenta così il suo esordio: “Direi che dopo anni passati su vignette e tavole singole sentivo proprio il bisogno di mettere alla prova le mie capacità di autrice con una storia lunga e articolata. Ho voluto puntare su un personaggio che si è dimostrato molto versatile e incisivo nelle strisce provando a farlo funzionare all’interno di una narrazione più complessa su un tema che sento molto da vicino.

Fran (Napoli, 1984) pubblica strisce online dal 2006 e ha disegnato, tra gli altri, per Loescher/Zanichelli e Rizzoli. Dal 2012 le sue vignette appaiono su Fanpage.it: si occupa inoltre di satira e fumetti. Nel 2014 ha disegnato per ‘roundmidnight edizioni il libro satirico illustrato “La Sai a Mammeta?”.

“La Vedova Bianca” è il suo primo progetto di storia a fumetti vera e propria: dopo un primo albetto cartaceo pubblicato nel 2018, l’intera storia sarà disponibile il 20 novembre in libreria

per Edizioni BD.

BD Next è il progetto di Edizioni BD dedicato ai giovani esordienti italiani dal gusto non convenzionale ispirato dal lavoro decennale di Edizioni BD come partner del Lucca Project

Contest. Tra gli altri titoli usciti con la firma BD Next: Bleeding Mariachi di Veronica Ciancarini, Due Attese di Maurizio Lacavalla e Il Sentiero delle ossa di Ettore Mazza e Ruggine di Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo.