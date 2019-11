La volpe del Real Bosco di Capodimonte, presentazione del libro mercoledì 20 a La Feltrinelli a cura del Premio GreenCare.

L’Associazione Premio GreenCare presenta il libro “La volpe del Real Bosco di Capodimonte” (Grimaldi editore). Una favola, tradotta anche in inglese, per adulti e bambini scritta da Alessandra Grandi e illustrata con disegni originali realizzati da Caterina Coppola, studentessa undicenne di Acerra.

Il libro è ispirato al ritrovamento di alcune volpi che vivono nel parco storico e pubblico più grande d’Italia: il Real Bosco di Capodimonte. Appaiono nella vasca del canforo del Giardino Torre e vengono tratte in salvo dal personale attivo nel parco. Le apparizioni delle volpi assumono un valore speciale perché rivelano che il Real Bosco è un ecosistema in buona salute del cui futuro siamo tutti responsabili.

Il tema della volpe è declinato in diversi ambiti per promuovere la conoscenza di questo animale e del luogo in cui sopravvive a tutto tondo: letterario, con un saggio di Alessandra Sannia, docente di Lettere, Liceo Artistico Boccioni/Palizzi; zoologico, con un contributo di Domenico Fulgione, docente di Zoologia, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II; naturalistico, con la descrizione del luogo delle apparizioni a cura di Nunzia Petrecca al vertice dell’azienda che ha il compito di curare il Real Bosco di Capodimonte sotto il profilo botanico; sentimentale, con un cammeo dello scrittore Maurizio de Giovanni.

Il libro sarà presentato mercoledì 20 novembre 2019, ore 17.30, presso la Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri (Napoli).

Con gli autori intervengono: Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte che, tra l’altro, firma la prefazione al volume; Michele Pontecorvo Ricciardi, fondatore di Associazione Premio GreenCare Aps. Letture dell’attrice Gea Martire. Modera Federico Monga, direttore de Il Mattino.

Il ricavato delle vendite del libro servirà a sostenere le attività green di Premio GreenCare, associazione nata per sviluppare nell’Area Metropolitana di Napoli un senso civico a tutela delle aree verdi.