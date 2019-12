L’albero di Natale IoCiSto è ricco di eventi ed iniziative, si inizia domenica 8.

Un 8 dicembre da ricordare e da segnare in calendario quello che propone IoCiSto per un pubblico diversificato ed interessato a passare la giornata in modo anche un po’ diverso. Si comincia con un appuntamento alle 9.00 in libreria per la passeggiata sui luoghi di Eleonora Piementel Fonseca.Ideato da Peppe Cannata, a partire dal romanzo “Il resto di niente” di Enzo Striano, il percorso di 3 ore entrerà nella vita di Eleonora Pimentel Fonseca e nella storia di Napoli attraverso i luoghi che caratterizzarono i momenti più significativi della sua esistenza. Il costo è di 7 euro compresa la prima colazione insieme in libreria. Per gli appassionati di poesia e versi alle 11.30 in libreria ci sarà la presentazione di “Poesie dall’Averno” una raccolta di poesie di giovani autori promossa dall’Associazione “Sulle nuvole”.E’ previsto un appuntamento anche per i bambini con Michele D’Ignazio e il suo ultimo romanzo “Il secondo lavoro di Babbo Natale” alle 16.00. Michele D’Ignazio è autore della serie long-seller di “Storia di una matita”, che ha conquistato tanti bambini, divenendo una delle letture di narrativa preferita nelle scuole, e di “Pacunaimba”, un romanzo avventuroso alla scoperta del Brasile più nascosto. La giornata si chiude con un appuntamento solidale ospitato in libreria alle 18.30: il mercatino natalizio con le splendide creazioni artigianali della cooperativa Nesis. La cooperativa sociale Nesis – Gli amici di Nisida è un’organizzazione senza fine di lucro finalizzata a migliorare le condizioni economiche, sociali e formative di tanti giovani che versano in uno stato di difficoltà. Nesis porta all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, due maestri ceramisti e alcuni volontari della Cooperativa che attraverso i corsi di formazione per i ragazzi hanno realizzato con loro i manufatti destinati alla vendita per il sostentamento delle attività. In questo 8 dicembre c’è tutto il senso di IoCiSto: libreria per adulti e ragazzi, luogo di cultura legato alla storia di Napoli, associazione di promozione sociale a supporto del territorio. Vi aspettiamo ed intanto vi rimandiamo per tutti gli aggiornamenti al sito web: www.iocistolibreria.it

