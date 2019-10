Medici Senza Frontiere presente a Ricomincio dai Libri.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, il gruppo di volontari di Napoli di Medici Senza Frontiere partecipa alla VI edizione di “Ricomincio dai Libri”, la fiera del libro che si terrà a Napoli dal 4 al 6 ottobre nei Quartieri Spagnoli di Napoli, presso la Fondazione FOQUS.

Un appuntamento fisso per gli amanti della letteratura e dell’arte nato a San Giorgio a Cremano e approdato da tre anni a Napoli.

“Prendiamoci cura” è il tema dei tre giorni, argomento che caratterizza da sempre la missione e l’azione umanitaria di Medici Senza Frontiere, organizzazione medico umanitaria indipendente attiva in oltre 70 paesi al mondo.

Durante la fiera verranno dedicati due momenti a MSF: “Con gli occhi di Medici Senza Frontiere”, la mostra fotografica che ripercorre alcune tappe importanti della storia dell’organizzazione e le principiali aree di intervento con la testimonianza degli operatori umanitari Umberto Colella, medico napoletano e Bianca Barone, antropologa salernitana e la presentazione del libro Intoccabili, una storia di dilemmi e umanità scritta sulla peggiore epidemia di Ebola della storia, con la testimonianza di una delle protagoniste del libro, l’infermiera Alessia Arcangeli.

L’ingresso agli eventi è gratuito e aperto al pubblico.

Sabato, 5 ottobre 12.00-13.00 – Sala Don Armando

Mostra Fotografica: Con gli occhi di medici senza frontiere

La mostra ha come filo conduttore le principali aree di intervento di MSF – conflitti armati, risposta alle emergenze, lotta alle epidemie e all’esclusione dall’assistenza sanitaria – e vuole offrire uno spaccato sull’azione ma anche sulle sfide e i dilemmi affrontati dall’organizzazione medico umanitaria. Dalla Siria alla Repubblica Centrafricana, dallo Yemen al Nepal, dall’epidemia di Ebola in Africa occidentale alla lotta contro la tubercolosi multi resistente ai farmaci, la mostra ripercorre, attraverso foto di importanti fotografi da sempre vicini a MSF e voci di operatori e pazienti, alcune tappe importanti della storia di MSF.

Intervengono: gli operatori MSF Umberto Colella, anestesista napoletano e Bianca Barone, antropologa e logista salernitana che racconteranno le loro esperienze con MSF in paesi come l’Afghanistan, che dal 1970 vive in uno stato quasi continuo di conflitto e dove oltre il 40% delle donne non riceve assistenza prenatale durante la gravidanza e il Sud Sudan, lo stato più giovane al mondo, da oltre cinque anni preda a una guerra civile che ha provocato migliaia di vittime, circa due milioni di sfollati all’interno del paese e due milioni di rifugiati che dipendono dagli aiuti per sopravvivere.

“Medici Senza Frontiere per me rappresenta una grande comunità internazionale capace di riunire persone provenienti da tutto il mondo accomunate da un unico obiettivo: assicurare cure mediche gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno. Lavorando nelle risorse umane, ho accolto questa sfida importante di supportare lo staff nel declinare di volta in volta le proprie abilità mediche e non mediche nel rispetto della nostra neutralità, indipendenza e imparzialità” racconta Bianca Barone.

Bianca Barone, antropologa salernitana, da due anni si occupa di risorse umane per Medici Senza Frontiere. Con MSF Bianca è stata in missione in Sud Sudan per un anno, occupandosi della formazione e dello sviluppo del personale locale.

Umberto Colella, anestesista napoletano, ha iniziato con MSF nel 2009 come volontario del gruppo locale di Napoli, organizzando banchetti ed eventi di sensibilizzazione, una volta concluso il percorso di studi universitari è partito con MSF in Afghanistan.

Domenica, 6 ottobre 17,30- 18,30- Giardino

Presentazione del libro Intoccabili di Valerio la Martire

Intoccabili è il romanzo-testimonianza di un operatore umanitario, di Medici Senza Frontiere (MSF) il dott. Roberto Scaini che, insieme a tanti colleghi, decide di mettersi tra l’Ebola e le sue vittime. Il 26 dicembre 2013 un bambino di due anni si ammala a Meliandou, un remoto villaggio della Guinea. Inizia così la più grave epidemia di Ebola mai affrontata dall’umanità. Una storia di orrori, dilemmi e umanità scritta da Valerio La Martire e edita da Marsilio Editori in collaborazione con MSF.

Intervengono: Alessia Arcangeli, infermiera romana e operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere che ha lavorato in prima linea nella peggiore epidemia della storia scoppiata nel 2015 in Africa Occidentale ed è stata impegnata anche nella recente epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. Modera Vincenza Alfano.

“Quando sono in missione mi sento parte di qualcosa, so di lasciare un segno, seppur minuscolo, nella storia. Io c’ero quando si combatteva l’Ebola in Africa Occidentale, io c’ero quando cercavamo di salvare quelle persone. E non si fa il conto di quanti ne salviamo, però mi piace pensare che qualcuno si è salvato proprio perché io ero lì e allora tutto assume un senso e penso che ripartirò ogni volta che sarò in grado di farlo.” racconta Alessia nel libro Intoccabili.

MSF è stata in prima linea fin dai primi giorni dell’epidemia. Nel picco della diffusione ha impiegato fino a 4.000 operatori nazionali e 325 internazionali, di cui oltre 70 italiani. In seguito, ha avviato progetti dedicati ai sopravvissuti e attualmente è impegnata contro l’epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo da quando è stata dichiarata il 1 agosto 2018. Le équipe di MSF sono state coinvolte in diverse attività tra cui fornire cure a pazienti confermati o sospetti, vaccinare gli operatori di prima linea, rafforzare le misure di prevenzione e controllo dell’infezione e attività di sensibilizzazione nelle comunità.

Alessia Arcangeli, dal 2011 con MSF, ha operato in Liberia, India, a Lesbo ed in diversi progetti Ebola (in Liberia, Sierra Leone e Congo).

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Il gruppo di MSF a Napoli è nato nel 2009 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell’organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo. Per maggiori informazioni: www.facebook.com/msf.napoli