Ologramma, Maria Gabriella Mariani presenta il suo libro alla Libreria Vitanova martedì 3.

Martedì 3 marzo alle 18 nella libreria Vitanova (viale Gramsci,19) presentazione del romanzo di Maria Gabriella Mariani “Ologramma. Sette vite per non morire” (Guida editori).

Dopo l’introduzione di Piero Antonio Toma ne parleranno con l’autrice gli scrittori Raffaele Messina e Mauro Giancaspro.

Il libro evoca una denuncia del male, ma al tempo stesso il desiderio di vivere.

Un imprevisto comune a molti, un incidente di percorso, un male che chiede una soluzione. Una crisi dalla quale nasce la voglia di risolvere il problema, appellandosi a tutte le risorse che l’autrice ha a disposizione.

La Mariani, senza voler essere autobiografica in senso stretto, scrive per esprimere se stessa e usa tante chiavi di scrittura e di lettura per analizzare la nostra epoca, con i suoi momenti laceranti, i suoi sprazzi di luce e di ombre.

https://www.facebook.com/mattina9canale9/videos/179837836673570/ (INTERVISTA tv MATTINA 9)

https://www.wikieventi.it/napoli/521185/presentazione-ologrammail-romanzo-maria-gabriella-mariani/