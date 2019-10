Ricomincio dai Libri, da venerdì 4 alla Fondazione Quartieri Spagnoli.

Partirà domani alle 10 presso la Fondazione Foqus, in via Portacarrese a Montecalvario 69, la sesta edizione di Ricomincio dai Libri , la fiera del libro di Napoli a ingresso gratuito. Dopo i 13 mila ingressi dello scorso anno al Mann l’organizzazione riparte dai Quartieri Spagnoli. Una sfida che porterà nella splendida location della Fondazione Quartieri Spagnoli numerose attività per adulti e bambini e soprattutto autori del calibro di Walter Veltroni, Federico Pace, Antonella Cilento, Nello Trocchia, Vauro Senesi, Ernesto Galli Della Loggia, Geronimo Stilton e tanti altri.

“Domani sarà un grande giorno – commentano gli organizzatori –. Quest’anno abbiamo creato un palinsesto molto ricco con autori che spaziano per argomento e genere. Un grande salto di qualità per una Fiera che parte dal basso e che si vuole affermare nel panorama delle fiere letterarie nazionali.”

“Ricomincio dai Libri – dichiara Roberta Gaeta, assessore alle politiche sociale del Comune di Napoli – è un’opportunità che ha la città per scoprire mondi fatti di bellezza, cura e cultura: ringrazio gli organizzatori e tutti i volontari che si sono messi in gioco con la loro passione e con il loro amore, per regalare tutto questo alla nostra Città e ai tanti bambini e genitori che, proprio attraverso la lettura, potranno rafforzare la loro relazione condividendo emozioni, scoperte e risate!”

Nel dettaglio, la giornata di domani partirà alle 10 all’insegna del fumetto con un laboratorio per bambini, dagli 8 ai 13 anni, a cura della Scuola Italiana di Comix. Alle 10.30 incontro con la fotografa Francesca Gorzanelli e Stefania Divertito su Chernobyl, verrà presentata in questa occasione una mostra fotografica dedicata. Molti i laboratori di questa sesta edizione a cura di Poesie Metropolitane, Nati per Leggere o addirittura di videomaking a cura dell’Associazione Gioco Immagine e Parole. Alle 11.30 si terrà l’incontro “Vivere di cultura: opportunità e difficoltà per gli operatori culturali a Napoli” con Deborah Divertito, presidente di Ricomincio dai Libri, con la partecipazione della Compagnia Teatro Nest, il direttore di Napoli Città Libro Alessandro Polidoro e Alessandra Thomas co-direttore di Open House Napoli.

Pomeriggio ricco di emozioni a Ricomincio dai Libri – Alle 17 incontro sulla scrittura a cura dell’associazione Librincircolo con la scrittrice Antonella Cilento mentre alle 18 Pier Luigi Razzano conversa con l’autore di Scintille (Einaudi Super Et) Federico Pace.