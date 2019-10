Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce, sabato 19 da iocisto.

Sabato 19 ottobre 2019 ore 11:00 presso la libreria sociale IoCiSto Via Cimarosa, 20(Piazza Fuga) Napoli presentazione del libro e programma radiofonico”Rockets Girl. Storie di ragazze che hanno alzato la voce”di Laura Gramuglia Illustrazioni di Sara Paglia Fabbri editore Un genere musicale considerato terreno maschile.

50 donne che si sono fatte sentire, sul palco e nella vita. Grandi canzoni, dischi imprescindibili ed esempi a cui anche le ragazze di oggi possono ispirarsi. Una presentazione che ricostruirà anche la trasmissione radiofonica che prende il nome dal libro e va in onda su Radio Capital.

Interverranno “ON AIR” Licia Santonastaso, cantautrice e Grazia Della Cioppa, socia della libreria. Il libro Rockets girls è un vero e proprio viaggio nel rock attraverso le donne che ne sono state protagoniste. Una controstoria del genere ribelle per eccellenza attraverso le voci di Patti Smith, Janis Joplin, Tracy Chapman, Diana Ross, ma anche Björk, Tori Amos, Courtney Love, fino a St. Vincent e M.I.A. Cinquanta artiste indimenticabili e le loro avventure professionali e personali, tra curiosità, spunti e ispirazioni per la vita di ogni donna. Magistralmente illustrato da Sara Paglia, artista con la passione del ritratto e della musica, e una colonna sonora da disco di platino da ascoltare a tutto volume, Rocket Girls riporta sul palco le vite straordinarie e le canzoni simbolo dell’epoca immortale del rock, al femminile. Per mostrarci che là fuori esiste una strada alternativa a quella più battuta. E la si può percorrere,basta volerlo. Selezione musicale a cura di laura Gramuglia. Interventi musicali Licia Santonastaso.LAURA GRAMUGLIA è speaker, dj,autrice. Su Radio Capital è autrice ec onduttrice dei programmi Rock in Love,Capital Hot, Capital Supervision e RocketGirls. SARA PAGLIA si dedica a tempopieno alla sua più grande passione,l’illustrazione.