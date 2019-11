Serata Geniale alla Feltrinelli Point di Pomigliano d’Arco.

Apertura straordinaria alla Feltrinelli Point di Pomigliano D’Arco (via Roma 281), mercoledì 6 novembre, con apericena in libreria, concerto, giochi e musica a tema anni ’60, a partire dalle ore 20,30 per aspettare, allo scoccare della mezzanotte, l’uscita del nuovo romanzo di Elena Ferrante “La vita bugiarda degli adulti”.

Ad introdurre la serata di intrattenimento, organizzata dall’Associazione Luna Di Seta in collaborazione con la libreria, sarà il concerto del pianista Francesco Marziale per la rassegna “Classic Hall” con i brani più rappresentativi del decennio passato alla storia come “favoloso”. L’evento proseguirà con quiz accompagnati dal dj Set.

Per l’occasione ci sarà il 15% di sconto sul libro mentre il costo per partecipare all’evento è di 8€. Per prenotare (anche per cena) chiama in libreria (0813296827-0818033702) o via whatsapp.