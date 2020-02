Siamo nati da soli. Punk, Rock e politica in Italia e Gran Bretagna 77-84, presentazione del libro sabato 8 al Punk Tank.

La Punk Tank Associazione Culturale – Spazio Diffusione Arti – l’ 8 Febbraio 2020 alle ore 21.00 , presenterà il libro di Alessia Masini “Siamo nati da soli. Punk, Rock e politica in Italia e Gran Bretagna 77-84″, presso la propria sede sita in Vico III Cisterna dell’Olio 17,Napoli.Durante la presentazione l’autrice sarà accompagnata dalla voce di Fabricious De Simon Ritchie che eseguirà in versione acustica i brani più celebri della scena punk inglese e italiana.Chiuderà l’evento una selezione musicale a cura di Alfonso Acocella ” Dj Foffy”.

▶ IL LIBRO

Siamo nati da soli. Punk, Rock e politica in Italia e Gran Bretagna 77-84

Negli anni Ottanta il punk era una forma d’arte, un simbolo globale di ribellione, una cultura musicale e giovanile: un fenomeno culturale complesso, che ha avuto importanti implicazioni politiche, tanto da diventare un nuovo circuito dell’attivismo giovanile e dell’impegno dopo il declino della “stagione dei movimenti”.

Fondato su un ampio ventaglio di fonti, il libro analizza origini e sviluppi del punk e lo colloca nelle sue reti transnazionali di produzione e mobilitazione: quell’esperienza diventa un osservatorio capace di restituire in modo originale le più ampie trasformazioni culturali e politiche del tempo, con particolare attenzione al caso dell’Italia e della Gran Bretagna.

“Siamo nati da soli” vuole in questo modo contribuire al rinnovamento delle cornici interpretative degli anni Ottanta, mettendo in discussione il senso comune sul decennio come “tempo del riflusso”, di “fine” della politica, di “trionfo” del privato e di “scomparsa” dei giovani.

Link: http://www.pacinieditore.it/siamo-nati-da-soli-punk-rock-politica/

▶ L’AUTRICE

Alessia Masini ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia, Politica e Istituzioni all’Università di Macerata. Studia la popular culture e il rapporto tra giovani e politica in età contemporanea, si occupa di editoria e public history, collabora con Rai Storia (Passato e Presente) ed è autrice del programma Vanloon (Radio Città Fujiko, Bologna).