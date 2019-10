Tempi di Versi, presentazione del libro di poesie di Francesco Giannini sabato 9.

Sabato 9 Novembre 2019, alle ore 17,00 presso la sala Koinè, del Centro Pastorale Giovanile “Shekinà” sito in via San Gennaro ad Antignano, 82 Napoli (Vomero) avrà luogo la presentazione del libro Tempi di Versi, Poesie, di Francesco Giannini. Edizioni Iuorio.

Modera ed interviene la Professoressa Isabella Bonfiglio, consigliera di Pari Opportunità presso la città Metropolitana di Napoli.

L’autore, professor Francesco Giannini, scomparso nel 2017, attraverso i suoi versi suscita nei suoi lettori interrogativi e riflessioni sull’umanità, sulla spiritualità, sul significato della vita che va sempre vissuta pienamente. “Nonostante tutto, la mia vita è bella, andiamo avanti! – Da questa affermazione del poeta, la Dottoressa Maria Cesare, esperta in materia di Pari opportunità e curatrice di tale pubblicazione, prende spunto per approfondire nel corso della presentazione, il tema della conciliazione dei tempi di vita, di cura, di lavoro che spesso impediscono alle donne e agli uomini della nostra società di vivere pienamente e semplicemente la propria esistenza.

In occasione di tale evento, saranno esposte le fotografie dell’artista fotografo Emanuele Ubaldi, di Narni (Tr), autore dell’immagine di copertina e i dipinti del maestro Massimiliano Mascolini e degli allievi del suo atelier di San Giorgio del Sannio (Bn).