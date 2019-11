Venezia raccontata negli scatti e nella penna del fotografo napoletano Adriano Rubino del Re.

Quando si fa arte la creatività, le emozioni e i sentimenti sono gli elementi principali affinché il prodotto risulti genuino, unico e originale. I luoghi, le persone, le espressioni, delle volte anche i respiri e i sospiri vengono catturati da un pennello, da un obiettivo o da una penna. Di qualsiasi arte si tratti, che sia la scrittura, la pittura, la fotografia, di certo di fronte all’umanità e le emozioni che possono essere catturate nel solo frangente di un secondo, l’arte ci permette di congelarle nel tempo.

Da sempre siamo abituati a concepire l’arte nella sua individualità e nella sua unicità. Ma c’è la possibilità di fondere l’arte con l’arte e farla diventare qualcosa di straordinario e più universale che mai. È quello che ha fatto Adriano Rubino del Re, fotografo e scrittore, un artista che nel suo nuovo lavoro ha voluto fondere insieme le sue due passioni, la scrittura e la fotografia. Venezia emozionale, edito da Bonfirraro e in uscita a novembre 2019, è un lavoro del tutto originale e unico nel suo genere. Attraverso foto e scrittura, l’autore ha saputo raccontare Venezia nella sua singolarità e particolarità riprendendo e descrivendo i momenti, la storia, le architetture di una città tutta da scoprire. Un viaggio emozionale che racconta la vita della Serenissima attraverso gli sguardi, le abitudini, i volti, le tradizioni e la storia che la abitano.

Il percorso è lento e deciso. Senza mai mostrare troppo, e quasi a voler raccontare sussurrando, l’autore accompagna il lettore in una lunga passeggiata per i vicoli di Venezia e lo trascina con sé nella romantica e misteriosa città. Lo stesso giornalista Alessandro Iovino, che ne ha curato la prefazione, ha scritto: «Un viaggio nella meravigliosa Venezia, in cui veniamo accompagnati per mano, con delicatezza e garbo. E, ancora più importante, con originalità. Attraverso le parole e le immagini».

Venezia emozionale racconta a parole gli angoli e le strade della laguna, ma ciò che si può solamente immaginare lo si può concretamente vedere attraverso gli scatti dell’autore, che sceglie il bianco e nero per evitare che l’osservatore possa anche solo per un momento distrarsi dall’ammirare i giochi di prospettive e immagini catturate dall’obiettivo.

Un lavoro originale e pratico, nelle sue quasi 300 pagine, che racconta la città e le sue emozioni facendole vivere in prima persona. Un vero e proprio percorso emozionale e un accostamento, quello della fotografia alla lettura, che rende magico il tempo trascorso a conoscere Venezia e la sua storia, scandita dal lento procedere delle 4 stagioni che prestano il loro nome alla struttura del libro. Il tutto reso ancora più speciale e originale perché a raccontare Venezia non è un veneziano ma un napoletano che, come lui stesso afferma, della Serenissima si è innamorato proprio per la ricchezza di dettagli e di armonia architettonica.

Tanti i riferimenti ai luoghi storici come il Caffè Florian, frequentato da personaggi storici e illustri, piazza San Marco, il Ponte dei sospiri, senza tralasciare la dettagliata descrizione di ogni leggendario e tipico particolare che fa di Venezia un luogo magico e speciale come le gondole, lo storico carnevale, la tradizionale arte del vetro di Murano.

Lo stesso editore, Salvo Bonfirraro, si dichiara particolarmente entusiasta per questa nuova uscita e assicura: «Chi si presterà a leggere Venezia emozionale scoprirà la magia dell’arte raccontata con l’arte. E una bellezza quale è Venezia non poteva che essere raccontata nelle arti che meglio riescono a raccontare e trasmettere le emozioni, la storia, i dettagli e ogni singolo elemento che rimandi alla ricchezza culturale, architettonica e paesaggistica di cui l’Italia è culla e di cui noi cerchiamo di farci portavoce per preservarne e promuoverne l’eredità».

Disponibile in libreria e in tutti gli store online dal 18 novembre, e con il natale alle porte, Venezia emozionale è un ottimo regalo per concedersi lunghe passeggiate in una delle più belle e romantiche città d’Italia. E chissà se poi non vien voglia di andarci davvero?

AUTORE – ADRIANO RUBINO DEL RE

Nato a Napoli nel 1956, Adriano Rubino frequenta la facoltà di medicina, dedicandosi contemporaneamente allo studio della fotografia, in particolare quella pubblicitaria. Troverà la sua strada inseguendo la passione per l’immagine, che lo porterà a divenire un fotografo professionista.

Si dedica a un periodo di apprendistato, presso importanti agenzie di pubblicità e all’approfondimento dei suoi studi in fotografia presso un prestigioso Istituto didattico di Milano.

A Napoli, dove apre uno studio specializzato in still-life pubblicitario, comincia a collaborare con le maggiori agenzie pubblicitarie sia campane che nazionali e ha modo di lavorare per società di chiara fama: COCA COLA, SIEMENS, FIAT, LANCIA, MOLINARI, RECORD CUCINE, TIMBERLAND e altri.

Nel 1997 gli viene riconosciuta una Nomination per la fotografia all’Art Directors Club Italiano. In seguito sposta la sua attenzione sull’avvento delle moderne tecnologie nel campo della fotografia, specializzandosi nell’uso dell’informatica e delle tecniche digitali in fase di ripresa e post-produzione.

BONFIRRARO EDITORE

La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo

Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume -narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo.

Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito https://www.bonfirraroeditore.it

SCHEDA LIBRO

Titolo: Venezia emozionale

Autore: Adriano Rubino del Re

Editore: Bonfirraro editore

Collana: Binari

Pagine: 272

Formato: 23×23 cm

Isbn: 9788862721431

Prezzo: 42,00€