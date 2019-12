Animali, in Campania arriva il 118 veterinario.

Una legge che dirà chi fa cosa, individuerà responsabilità degli enti, delle asl, dei proprietari. Non solo, una legge che prevedrà anche un archivio regionale dei cani e un numero verde che consentirà di accedere ad un pronto soccorso veterinario.

Mirano a questo le disposizioni approvate dalla Regione Campania, e contenute nella legge numero 3.

Nei prossimi mesi si entrerà nel vivo.

Ad esempio a partire dal primo gennaio quasi sicuramente entrerà in funzione il numero verde, una sorta di ‘118 veterinario’ che farà capo all’Asl Napoli 1. Ci sarà poi l’archivio regionale, previsti massicci programmi di sterilizzazione. E poi la prevenzione del randagismo. Precisi i ruoli anche dell’Asl: quando sarà individuato un cane randagio, prima ancora di entrare in canile o affidato ad una famiglia adottiva, sarà ‘trattato’ dall’ASl per tutte le eventuali patologie o necessità.

Tra le novità ci sono corsi obbligatori per i proprietari di animali pericolosi e anche il registro tumori per gli animali. (ANSA)