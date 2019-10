Artista nel cuore, presentazione del progetto per sensibilizzare all’uso del defibrillatore giovedì 24 all’Accademia Cappiello di Firenze.

Il progetto “Artista nel cuore” nasce dalla partnership tra AUEXDE, Azienda specializzata nella

distribuzione di apparecchiature salvavita, ACCADEMIA CAPPIELLO, Istituto didattico con oltre 60 anni di esperienza nella formazione di professionisti del design/comunicazione e SALVAMENTO ACADEMY, l’azienda italiana con la più ampia offerta formativa in Italia nel settore sanitario.

L’idea è stata quella di creare una campagna nazionale di sensibilizzazione sulla tematica del

soccorso e della defibrillazione precoce in caso di arresto cardiaco, prima causa di morte in

Italia, al fine di mobilitare le coscienze sociali di tutti, a qualsiasi fascia d’età appartengano.

Abbiamo scelto di coinvolgere giovani studenti, a cui questa tematica risulta essere parzialmente sconosciuta. Ci interessava comprendere il loro punto di vista non influenzato, per assicurare alla campagna un’impostazione intuitiva ed efficace, grazie a un linguaggio spontaneo.

Il risultato è stato entusiasmante.

L’obiettivo era fare in modo che tutti i cittadini, fruitori di luoghi pubblici, associazioni sportive,

scuole e aziende, potessero sentirsi motivati dalla conoscenza del problema e rassicurati

dall’esistenza di una soluzione più semplice rispetto a quella fino ad ora conosciuta. Il fine è una condivisione dell’importanza “vitale” della presenza di un defibrillatore semiautomatico e la conseguente preparazione al corretto utilizzo.

28 studenti delle classi di Design e Comunicazione dell’Accademia Cappiello si sono cimentati

nell’ideazione e realizzazione d’immagini artistiche e grafiche che potessero rappresentare il

mondo della prevenzione e della formazione.

Ai ragazzi sono stati forniti poche basilari informazioni circa il frequente spettro dell’arresto

cardiaco e l’importanza del rapido e incisivo intervento.

Il vincitore è stato designato!

La giuria, formata dal direttivo di AUEXDE e SALVAMENTO ACADEMY, si è avvalsa del prezioso

supporto di studenti della 2M dell’Istituto Comprensivo Russo di Pianura, Napoli, guidati dal

professore di Educazione Artistica, Massimo Iuliano e dalla ex 5B, classe ‘72 della sezione grafica pubblicitaria dell’Istituto d’Arte Umberto Boccioni di Napoli. Da una parte ragazzi a cui la visione dell’arte è tutta da sperimentare e dall’altra la maturità di chi ne è, adesso, un professionista.

v Al titolare della creatività che ha ricevuto maggiori consensi dalla giuria, gli sarà offerto un

premio in denaro del valore di € 250,00.

v Agli elaborati risultati più convincenti sarà offerta la menzione su tutto il materiale

prodotto per la Campagna di sensibilizzazione, digitale e cartaceo.

v A tutti gli studenti che avranno partecipato al progetto, sarà offerto dalla SALVAMENTO

ACADEMY, un corso di operatore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) certificato, del

valore cad. di € 90,00.

v All’Accademia sarà donato, dalla AUEXDE, un defibrillatore del valore di € 1.200 per

rendere la struttura, un ambiente cardio protetto.