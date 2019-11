Genitori dei bambini trapiantati al Monaldi: disorganizzazione.

Lamentano una “cattiva organizzazione” dell’assistenza per i trapiantati in Campania: sono il Comitato dei genitori dei bimbi trapiantati di cuore cui si aggiungono anche gli adulti che si sono sottoposti a questo intervento.

“La verità è che non sono stati veramente risolti i problemi che c’erano – denuncia in una nota Rosalba Pagano, mamma di una bimba trapiantata nel 2013 – Chi litigava è rimasto al suo posto, evidentemente sono ritenuti intoccabili”.

A un mese dalla lettera-appello inviata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i genitori hanno sollecitato un incontro con i vertici della Direzione generale per la tutela della salute pubblica.

“L’incontro è stato sollecitato da noi per emergenze oggettive – evidenziano nella nota – La richiesta era di un tavolo in cui tecnici, azienda e Regione avrebbero potuto mettere in atto immediatamente le misure previste dalla delibera regionale”.Una delibera con cui, come spiega la portavoce del Comitato, Dafne Palmieri, “la Regione Campania rinnova l’autorizzazione a fare i trapianti di cuore all’ospedale Monaldi, entrata in vigore 7 mesi e mezzo fa”. “Eppure – conclude un’altra mamma, Mena – l’incontro non prevede la presenza dei tecnici”.(ANSA)