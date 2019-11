Il Medico di Famiglia esce in strada, in un camper, per continuare ad essere il punto di riferimento del paziente e poter garantire un servizio di prossimità (assistere i pazienti li dove vivono) ad accesso diretto e gratuito.

Per accogliere ed intervistare i cittadini sui loro bisogni rispetto al medico di famiglia ed effettuare visite mediche gratuite.



Vi aspettiamo mercoledì 27 novembre alle ore 15.00 in Piazza De Marinis.