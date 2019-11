Immunoterapia oncologica: tra visione, realtà e prospettive future, mostra fotografica al Pascale da giovedì 14.

L’immunoterapia raccontata attraverso fotografie e illustrazioni. Il tumore visto da un gruppo di alunni di design e rappresentato in tredici pannelli, da domani e fino al 24 novembre, esposti nella sala d’attesa della palazzina degenze del Pascale.

La mostra itinerante, “Immunoterapia oncologica: tra visione, realtà e prospettive future”, inaugurata a Milano, fa dunque la sua prima tappa a Napoli per poi proseguire nel resto d’Italia. Realizzata in collaborazione con gli alunni dello IED – Istituto Europeo di Design e con la consulenza scientifica di alcuni dei massimi esperti in materia, ripercorre, attraverso il linguaggio della scienza e dell’arte, la storia di una visione, nata agli inizi del Novecento e oggi diventata realtà, che si fonda su un concetto tanto semplice quanto affascinante: potenziare l’attività del sistema immunitario per identificare il tumore e contrastarne l’avanzata dall’interno.