Nuove frontiere della dermatologia, psoriasi e dintorni, venerdì 25 e sabato 26 alla Stazione Marittima.

Rendez vous di esperti in dermatologia che da venerdì 25 Ottobre fino a sabato 26 terrà banco al Centro Congressi della Stazione marittima di Napoli. L’argomento principe è “Il nuovo volto della dermatologia 3.0, Psoriasi e dintorni” attorno al quale si è scelto di organizzare due giorni di convegno promosso dalla sezione di Dermatologia del dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, con la direzione scientifica dei Professori Mario Delfino e Gabriella Fabbrocini. Si discuterà delle nuove terapie, dei farmaci biologici, conoscenza ancora vaga e imprecisa tra gli italiani. Oggi però il loro utilizzo sta potenziando nuove vie terapeutiche e ha permesso di raggiungere obiettivi clinici elevati, come per la psoriasi e per l’artrite psoriasica. Alcune terapie biotecnologiche sono già disponibili in Italia, altre sono in arrivo e serviranno a trattare la psoriasi moderata-grave (30% di tutte le forme di psoriasi) e a gestire altre malattie infiammatorie cutanee croniche (MICC) come ad esempio la dermatite atopica (ne soffrono 35.000 adulti in Italia) e l’orticaria (che ha un impatto estremamente negativo sui rapporti sociali, lavorativi e relazionali). Si tratta di una svolta per le speranze di guarigione dei pazienti psoriasici che rappresentano il 3% della popolazione italiana, oltre 170.000 pazienti nella sola regione Campania.

