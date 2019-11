Parte la seconda edizione della campagna MioDottore Solidale #ioprevengo.

Inizia oggi la seconda edizione della Campagna MioDottore Solidale per la Salute della Donna, di MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner. Il progetto, dedicato alla salute femminile e alla lotta al tumore al seno, ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione italiana sull’importanza della prevenzione in ambito ginecologico e rendere le cure più accessibili. Per un mese, fino al 5 dicembre, basterà collegarsi alla piattaforma attraverso la sezione dedicata, MioDottore Solidale, e in pochi click accedere alla lista dei medici di tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa, trovare quello più vicino e prenotare una prima visita ginecologica gratuita.

Negli ultimi dodici mesi, i nuovi casi di tumore in Italia sono diminuiti sensibilmente, arrivando a 371.000 diagnosi, ben 2.000 in meno rispetto al 2018. Nel nostro Paese, quasi 3 milioni e mezzo di cittadini (il 5,3% dell’intera popolazione) continua a vivere dopo che gli è stato diagnosticato il cancro, con una crescita costante negli ultimi anni, grazie soprattutto a soluzioni sempre più efficaci e alla maggiore diffusione dei programmi di screening. Nonostante le premesse positive, ogni giorno circa 1.000 persone, in Italia, ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno e nelle donne, il cancro al seno rappresenta ancora la neoplasia più frequente, a tutte le età. [1]

“Resta da percorrere ancora molta strada in fatto di prevenzione e lotta al tumore e c’è ancora troppa disinformazione e paura. Per questo MioDottore scende in campo anche quest’anno con la campagna #ioprevengo, per offrire il proprio contributo. Crediamo sia fondamentale sensibilizzare su questo tema, che non colpisce solo il mondo femminile, ma tutti noi”, spiega Luca Puccioni, CEO di MioDottore. “Grazie ai numerosi medici affiliati presenti sul territorio nazionale, siamo in grado di offrire consulenza e professionalità in maniera tempestiva e lavorare insieme verso una cultura della prevenzione, che consente di abbreviare i tempi di diagnosi e intervenire prontamente sulla malattia. Siamo orgogliosi di accogliere questo impegno e dei risultati importanti che abbiamo raggiunto sino ad ora.”

La campagna nazionale di MioDottore sarà attiva fino al 5 dicembre. Su tutti i canali social del gruppo verrà sposato l’hashtag #ioprevengo.

Informazioni utili:

Al fine di beneficiare della visita gratuita è necessario scegliere come tipo di visita Visita prenotata attraverso la Campagna MioDottore Solidale e inserirlo poi anche nella sezione Motivo della Visita presente nel form di prenotazione. Inoltre, sarà possibile accedere alla sezione di Domande e risposte, per confrontarsi con specialisti ed esperti e risolvere i propri dubbi su qualsiasi tematica legata al mondo della salute femminile, ricevendo un riscontro professionale entro un massimo di 48 ore.

[1] I numeri del cancro in Italia 2019 – Censimento ufficiale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica-AIOM, dell’Associazione Italiana Registri Tumori-AIRTUM, di Fondazione AIOM e di PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)