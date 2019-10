44 Gatti LIve Show, l’8 gennaio 2020 al Palapartenope.

Sulla scia dell’enorme successo del travolgente cartone del gruppo Rainbow che ha già conquistato il pubblico italiano e non solo, arriva finalmente nei teatri italiani “44 Gatti Live Show” il primo spettacolo dal vivo per tutta la famiglia con i gattini più simpatici dell’etere. Uno show divertente ed emozionante che coinvolgerà sia i più piccoli che gli adulti in un’esperienza dal vivo unica.

Dopo le due anteprime sold out dello scorso maggio, a Roma e Milano, che hanno appassionato il pubblico presente, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta stanno finalmente per tornare sui palchi delle principali città italiane con un “gattastico” tour per tutta la famiglia, per travolgerla con la loro energia e simpatia, ridere e cantare insieme, emozionarsi ed imparare.

Rainbow, che produce il tour, annuncia le prime date per la stagione teatrale 2019/2020: Firenze 2 novembre (Tuscanyhall Teatro di Firenze – ore 17.30); Torino 3 novembre (Teatro Alfieri – ore 17.00); Pescara 30 novembre (Teatro Massimo – ore 16.30 e ore 20.30); Lecce 7 dicembre (Teatro Politeama Greco – ore 16.30 e ore 20.30); Bari 8 dicembre (Teatro Team – ore 17.30); Bologna 21 dicembre (Teatro Celebrazioni – ore 16.30 e ore 20.30); Napoli 18 gennaio (Palapartenope – ore 17.00).

Potete seguire gli aggiornamenti del calendario e tutte le informazioni sui live su www.44gatti.it/liveshow. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e presso le biglietterie dei teatri (botteghino e online).

Così come nella serie tv, ci sono tutti gli elementi degli episodi del cartone animato: lo spettacolo dal vivo è incentrato sull’edutainment, trasmettendo sempre valori positivi e affrontando in modo divertente temi importanti quali la solidarietà, la tolleranza, la diversità. E c’è anche una storia inedita e “gattastica”: i nostri gattini vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini e micine della città. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta si prepareranno felici insieme ad altri loro amici per non perdere l’occasione di salire su un palco e cercare di conquistare il premio in palio, di qualsiasi cosa si tratti! E, tra strani incidenti e divertenti disavventure, ma sempre uniti, e con il coinvolgimento del pubblico, riusciranno a superare le sfide e a partecipare alla gara, festeggiando il vincitore a sorpresa. Naturalmente la musica ha un ruolo centrale nello spettacolo e ascolteremo molte delle più famose canzoni dello Zecchino

44 Gatti vede protagonisti Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, 4 gatti musicisti che osservano il mondo degli umani con un punto di vista unico, infantile e comicamente onesto, tra fantastiche avventure risolte a colpi di musica. I quattro vivono e suonano nel garage della simpatica Nonna Pina, un’adorabile vecchietta che si prende cura di loro. E’ qui che hanno formato una band chiamata Buffycats e si incontrano con gli altri animali del vicinato. In ogni episodio vivranno divertenti avventure e affronteranno sfide impegnative, aiutando i tantissimi amici che chiederanno il loro sostegno per risolvere i piccoli grandi problemi di ogni giorno. La musica ha un ruolo centrale nella serie, dove sono presenti oltre 20 canzoni del repertorio dello Zecchino D’Oro interpretate dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano.

Nato dal genio e dall’estro creativo di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow (la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx), il travolgente cartone “44 Gatti“ è la prima produzione prescolare del gruppo. La serie televisiva prodotta da Rainbow e realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna, va in onda su Rai Yoyo (dal lunedì al venerdì alle ore 7.35 e 19.20, e il sabato e la domenica alle ore 9.10)

E’ diventato un grande successo televisivo in Italia, raggiungendo record di ascolti della tv per bambini, con un’importante presenza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’America Latina, in Europa ed in Asia.

RDS 100% GRANDI SUCCESSI è la radio ufficiale del tour.

Firenze – 2 novembre (Tuscanyhall Teatro di Firenze – ore 17.30)

Torino – 3 novembre (Teatro Alfieri – ore 17.00)

Pescara – 30 novembre (Teatro Massimo – ore 16.30 e ore 20.30)

Lecce – 7 dicembre (Teatro Politeama Greco – ore 16.30 e ore 20.30)

Bari – 8 dicembre (Teatro Team – ore 17.30)

Bologna – 21 dicembre (Teatro Celebrazioni – ore 16.30 e ore 20.30)

Napoli – 18 gennaio (Palapartenope – ore 17.00)

Informazioni sui live: www.44gatti.it/liveshow

Sito ufficiale: www.44cats.tv/it

Video promo: https://www.youtube.com/watch?v=LWn0V2a2EcA

Prevendite: Circuito Ticketone e presso le biglietterie dei teatri (botteghino e online)

Info Vip Pack Gattastico

Include:

Posto riservato in Primo settore per assistere allo spettacolo

Ingresso anticipato alla venue

Meet & Greet e Photocall con i Buffycats

Vip pass e gift bag con merchandising esclusivo

L’incontro del Meet & Greet potrebbe tenersi prima o dopo lo spettacolo. Verrà inviata un’e-mail con i dettagli qualche giorno prima dell’evento. Si prega di tenere in considerazione questo aspetto prima di procedere con l’acquisto.

Info Family Pack

Il pacchetto famiglia è valido per 4 persone (2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni compiuti) e multipli di 4 ed è applicabile ai biglietti di Primo e Secondo settore.

Info bambini

I bambini sotto i 2 anni possono accedere allo spettacolo gratuitamente solo se tenuti in braccio, accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ecc…)



Info disabili

Il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile e per l’eventuale accompagnatore è previsto l’ingresso omaggio. È ammesso l’ingresso di un solo accompagnatore (che deve essere obbligatoriamente maggiorenne) per ciascun spettatore diversamente abile. Tale policy potrebbe subire variazioni per alcuni teatri.

Info minori e accompagnatori

Tutti i minori che vorranno assistere allo spettacolo e saranno muniti di biglietto dovranno essere accompagnati da almeno un soggetto maggiorenne che dovrà quindi acquistare il biglietto nello stesso settore del minore. Non potranno quindi essere venduti biglietti (sia VIP PACK che standard) a minori in settori e posti separati da quelli dell’accompagnatore maggiorenne. Nel caso del VIP PACK lo stesso maggiorenne accompagnerà il minore in occasione del Meet & Greet. L’ingresso alla venue ed allo spettacolo di un minore non accompagnato da un soggetto maggiorenne si intende a totale rischio degli esercenti la potestà sul minore stesso. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di minori che accedono alla venue ed assistono allo spettacolo senza un accompagnatore maggiorenne. Si prega di tenere in considerazione questo aspetto prima di procedere con l’acquisto.

Bonus Cultura:

Possibilità di acquisto dei biglietti dello spettacolo con Carta del docente (https://www.ticketone.it/cartadeldocente) e 18APP (http://www.ticketone.it/18app)

Rainbow

Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, e ha raggiunto la fama mondiale grazie allo straordinario successo delle fatine del brand Winx Club. Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e famiglie ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati che live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze, che è stata integrata nel 2015 con l’acquisizione della società canadese Bardel Entertainment. Dal 2017 il Gruppo Rainbow, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Iven, ha inoltre ampliato la propria offerta prodotti televisivi e cinematografici dedicata ad adulti e famiglie. Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato svariate property e oggi può contare su un portafoglio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi. Rainbow è un fenomeno riconosciuto di licensing, ed è fra i primi quindici Top Global Licensor nel mondo con più di 500 licenziatari attivi.