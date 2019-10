Va a Gennaro Cannavacciuolo il premio ITFF Career Award 2019. Il riconoscimento è stato assegnato all’attore partenopeo all’unanimità dalla giuria dell’International Tour Film Festival, presieduta da Luc Toutounghi, per la sua variegata attività artistica, anche nel mondo cinetelevisivo dove si è recentemente contraddistinto in Europa per la sua straordinaria interpretazione nel film franco-tedesco The Clash of Futures (produzione Looksfilm, regia di Jan Peter – 2018) trasmesso in oltre 40 paesi.

Cannavacciuolo è un attore vero ma umile, di quelli che non frequentano i salotti televisivi, e né appare sulle riviste patinate del gossip, cosa che può far pensare sia quasi eclissato dietro il sipario.

Invece siamo di fronte ad un caposaldo della recitazione, il cui spessore attoriale, la cui signorilità, ricercatezza ed originalità, ne fanno avvertire l’”unghia del leone” incisa in ogni sua interpretazione.

Un percorso eccelso quello di Gennaro Cannavacciuolo, capace di mettere a segno ogni sua scelta artistica: in televisione, in teatro e al cinema. Un artista camaleontico, mai banale e sorprendente, amatissimo sui socials e curatore di un blog molto originale di curiosità culturali (vedi blog www.gennarocannavacciuolo.com/home/blog.html) .

Ultimamente lo abbiamo visto sul piccolo schermo accanto a Sabrina Ferilli nell’Amore Strappato, poi in Romolo e July in un eccellente Giulio Andreotti e lo ritroveremo in inverno nella fiction di Luca Manfredi su Alberto Sordi. A teatro sarà protagonista da dicembre nel grande musical Cyrano su musiche di Domenico Modugno e gira voce di due importanti progetti cinematografici ancora top secret a cui lavorerà nel 2020 e di cui speriamo dare presto notizia.

E’ quindi un premio più che meritato quello assegnatogli all’unanimità dalla giuria dell’International Tour Film Festival.

Per visionare estratti video di Gennaro Cannavacciuolo consigliamo il link

https://www.youtube.com/watch?v=Y36CYizLqFE.