A tutti ma non a me, Ciro Ceruti al Teatro Centro Ester sabato 9 e domenica 10.

Fine settimana con Ciro Ceruti al teatro del Centro Ester. Sul palcoscenico di Via G.B. Vela 91 a Barra sarà rappresentato lo spettacolo “A Tutti ma non a Me”.

Nel cast anche altri attori di spessore come Floriana De Martino ed Ettore Massa. La commedia di genere comico brillante evidenzia la crisi del rapporto di coppia, la complessità delle relazioni umane, la diversità sessuale, i conflitti generazionali e le problematiche legate alla terza età. A complicare le cose la facilità, da parte di tutti, di giudicare in modo superficiale chiunque, evitando qualsiasi riflessione per giustificare gli atteggiamenti aggressivi di una persona.

Il protagonista della commedia è un nonnetto arzillo, presto vittima di una serie di cadute che la vita gli ha riservato nei suoi ultimi anni di vita. Il messaggio recondito è che non si finisce mai di imparare anche quando si è avanti negli anni.

Uno spettacolo ricco di messaggi, scritto per fare riflettere lo spettatore che non bisogna mai fermarsi davanti alle apparenze ma occorre scavare nell’animo delle persone per comprenderle fino in fondo.

1° turno sabato 9 novembre alle ore 21

2° turno domenica 10 novembre alle ore 19

Per informazioni 0812552315