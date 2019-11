Alfie, sabato 23 e ddomenica 24 al Teatro Nest a cura di The Beggars’ Theatre.

Cos’è l’arte senza il pubblico, senza qualcuno che la riconosca come tale?

È per evitare di cadere in questo dubbio dalle molteplici e insufficienti risposte che siete invitati il 23 e 24 Novembre nella cornice partenopea del teatro NEST a San Giovanni a Teduccio.

Qui Mariano Bauduin si occuperà della regia della messinscena di Alfie, dramma di Bill Noughton.

L’intera rappresentazione verrà curata da The Beggars’ Theatre, una compagnia di poliedrici attori i quali si propongono di soddisfare quel forte bisogno di vicinanza tra persone, di intrecciare un telaio di azioni, idee e persone e di costruire così una solida rete. Questo nuovo legame avrà il compito di tenere insieme le persone per creare un effetto di condivisione dove il pubblico e il lavoro dell’attore si tengono metaforicamente per mano.

Non lasciate che la possibilità di divenire un tassello di questo ricamo si perda, anzi, cogliete le prossime occasioni per gettare le basi a questa rete.

Si ricorda che

Sabato 23 e domenica 24 Novembre 2019 alle ore 21.00, avranno luogo due appuntamenti (soltanto i primi di una lunga serie) da non dimenticare!

Mariano Bauduin dirigerà Alfie di Bill Noughton. Ad impreziosire la rappresentazione ci sarà Maurizio Murano.

Vi aspettiamo al NEST

In Via Bernardino Martirano 17, San Giovanni a Teduccio

Per il programma completo: www.art-33.it

Contatti: info@art-33.it