Da Zero Chiacchiere rassegna di teatro amatoriale a Casalnuovo, primo appuntamento domenica 27.

La manifestazione ideata e curata dall’Associazione Zero Chiacchiere diretta dal presidente Roberto D’Aniello, con il patrocinio del Comune di Casalnuovo di Napoli, si terrà fino ad aprile 2020 presso la sala polifunzionale Pier Paolo Pasolini di Casalnuovo di Napoli e sarà come ogni anno ad ingresso gratuito.

La rassegna di teatro Amotoriale, intitolata Oblò forum di idee, vede in gara 10 compagnie di teatro amatoriale che metteranno in scena opere classiche ed inedite. La giuria che valuterà le opere e gli attori è composta da un gruppo di 8 attori esperti (tra registi, autori e attori professionisti e non). Padrino della rassegna è l’attore, regista e cantautore Ottavio Buonomo.

Il programma di tutti gli spettacoli della rassegna:

Domenica 27 ottobre 2019 – La compagnia teatrale GTN di Pomigliano d’Arco presenta la commedia LA STORIA DI ZEZOLLA ovvero LA GATTA CENERENTOLA – regia di Salvatore Di Marzo.

Domenica 10 novembre 2019 – La compagnia teatrale Facimmece Na Risata di Barra presenta la commedia NEMMENO PE’ TUTTO L’ORO E STU MUNNO – regia di Giuseppe Ferraro.

Domenica 24 novembre 2019 – La compagnia teatrale La Tela Bianca di Casalnuovo di Napoli presenta la commedia NON CI RESTA CHE RIDERE – regia di Fabio Balsamo.

Domenica 15 dicembre 2019 – La compagnia teatrale A’ Compagnia De’ Mucille di Crispano presenta la commedia UN CAFFE’ AL COMUNE DI NAPOLI – regia di Gennaro Micillo.

Domenica 19 gennaio 2020 -La compagnia teatrale Il Faro di Casalnuovo di Napoli presenta la commedia TOTO’, PRINCIPE DI DANIMARCA – regia di Francesco Bianco.

Domenica 2 febbraio 2020 – La compagnia teatrale Qui Rido Io di Afragola presenta la commedia LA BADESSA DI PIROPILESSA – regia di Antonella Grieco.

Domenica 16 febbraio 2020 – La compagnia teatrale Gli Scugnizzi di Casarea di Casalnuovo di Napoli presenta la commedia AMORE VIVO, MIRACOLO NAPOLETANO – regia di Lucia Rea.

Domenica 1 marzo 2020 – La compagnia teatrale I Partenopacci di Casalnuovo di Napoli presenta la commedia CENERENTOLA E IL PRINCIPE VILLANO ovvero TITINA DEI QUARTIERI ALTI – regia di Giorgio Costa.

Domenica 15 marzo 2020 – La compagnia teatrale L’Eclettica di Napoli presenta la commedia IL CAVALIERE BIANCO – regia di Giuseppe Salatiello.

Domenica 29 marzo 2020 – La compagnia teatrale Orizzonti Nuovi di Casalnuovo di Napoli presenta la commedia UN COGNOME IMBARAZZANTE – regia di Silvana Schiano.

Undicesimo e ultimo appuntamento sarà l’ormai famosa Serata di Gala, prevista per il 19 aprile 2020, in cui attori, organizzatori, pubblico e bambini parteciperanno in abito elegante per assistere agli interventi artistici e alle premiazioni delle compagnie in gara e degli attori.

Per maggiori informazioni e per seguire in dettaglio tutti gli appuntamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook ufficiale della Rassegna, raggiungibile all’indirizzo: https://www.facebook.com/rassegnateatraleobloforumdiidee/.