Freschibuffi e altre trasmigrazioni dell’anima, venerdì 11 al Teatro Galleria Toledo.

Dopo aver debuttato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, davanti a un pubblico di oltre 500 spettatori, arriva al Galleria Toledo di Napoli in occasione del tour autunnale, “Freschibuffi e altre trasmigrazioni dell’anima”, l’ultimo lavoro di Claudio Morici e Ivan Talarico.

I due collaborano da anni in spettacoli che uniscono lo storytelling alla canzone-teatro, passando dalla comicità sperimentale alla semplice amicizia sul palco. A Roma, con le loro esibizioni, riempiono locali (Monk, ‘na cosetta), teatri istituzionali (Teatro Vascello, Teatro Biblioteca Quarticciolo) e spazi alternativi (Angelo Mai, Nuovo Cinema Palazzo, Spin Time).

In questo spettacolo Morici e Talarico approfittano per raccontare la loro storia incrociata: dalle prime collaborazioni sporadiche fino agli spettacoli comici a due, finalizzati a sconfiggere apatie pubbliche e depressioni private. Sul palco si alternano brevi gag, letture, canzoni. Ci saranno canzoni, letture, stelle filanti, ma anche sequestri di persona via email, amori in terza persona singolare, fughe dall’Azerbaigian. Il tutto per scoprire insieme quanto ridere, riflettere e sopravvivere parlino la stessa strana lingua. E quanto l’anima sia impossibile tenerla ferma in un punto.

Venerdì 11 ottobre – ore 21

c/o Teatro Galleria Toledo

via Concezione a Montecalvario 34 – Napoli

Posto unico 10€