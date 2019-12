Il Gusto del Teatro, giovedì 26 a Mariglianella con Simone Schettino.

Dopo il successo del primo concerto/spettacolo che ha visto il popolare duo Ebbanesis calcare le scene del Teatro Comunale di San Vitaliano, registrando il sold out, la rassegna teatrale “Il Gusto del Teatro” prosegue con un doppio appuntamento nel Comune di Mariglianella.

Si comincia giovedì 26 dicembre 2019, alle ore 19,30, con lo spettacolo musicale “Note sotto l’Albero”, a cura dell’Associazione Culturale “Arte e Musica”, che sarà ospitato presso la Chiesa di S. Giovanni Evangelista.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si prosegue, con l’arrivo dell’anno nuovo, il 4 gennaio, alle ore 20,00, con lo spettacolo teatrale del fondamentalista napoletano Simone Schettino “Il meglio di…”, che si terrà presso l’I.C. G. Carducci. In questa occasione, al termine dello spettacolo, sarà offerto a tutti i presenti un piccolo assaggio di tipicità locali. Per assistere allo spettacolo è necessario richiedere l’invito presso la Casa Comunale di Mariglianella. Gusto e taro, dunque, animeranno le feste del comune dell’Agro-Nolano. La rassegna teatrale “Il Gusto del Teatro è promossa dal Comune di Scisciano, in partenariato con i comuni di San Vitaliano e Mariglianella ed è co-finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014/2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. Per informazioni: www.ilgustodelteatro.it