Mamma Napoli Mood, sabato 16 e domenica 17 al Nuovo Teatro Sancarluccio.

“Mamma Napoli Mood”

Sabato 16 novembre ore 21.

Domenica 17 novembre ore 18.

Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli.

Via San Pasquale a Chiaia, 49.

Link per acquistare i biglietti:

http://www.nuovoteatrosancarluccio.it/index.php/event/mamma-napoli-mood/

Va in scena “Mamma Napoli Mood”, un atto d’amore verso la città di Napoli e i suoi figli, la sua cultura e la sua umanità.

Ma è anche un grido, una chiamata alla sensibilità di tutti , a non restare impassibili

davanti ai problemi che da sempre feriscono la città partenopea.

Napoli, in questo spettacolo, é raccontata come specchio di povertà di valori morali e sociali che, però, accomunano tutte le grandi metropoli, dove troppe volte l’unico possibilità di sopravvivenza è uniformarsi, farsi massificare, se non addirittura delinquere. Quando,invece, dovremmo, ora più che mai (visti i molti che bussano alla nostra porta), essere portatori di equità e solidarietà sociale; essere coloro che realizzano un modello di sviluppo fondato sulla dignità della persona. Ecco allora che Napoli è l’emblema di tante anime, apparentemente molto diverse tra loro, che vanno a formare il mosaico umano attraverso il quale filtrano i vari colori di

una città contesa tra il dolce e l’amaro, la luce e l’oscurità, il bene e il male.

Fra commedia e dramma, filosofia del vivere, l’omaggio a Salvatore Di Giacomo e l’importante ricordo di una tragedia volutamente dimenticata, Mamma Napoli Mood di Emiliano De Martino è

la rappresentazione di quella parte di noi che ancora si commuove per il sorriso di un anziano o di un bambino sporco e maleducata.

La parte di noi che non vuole arrendersi all’ingranaggio stritolante di una società che ingloba e uniforma le diversità.

Un viaggio tra immagini evocate ed emozioni fatte riaffiorare dai quadri rappresentati e le

canzoni, edite e inedite, eseguite live con voce, chitarra e percussioni da Marco De Vincentiis, Valentina Proietto Scipioni e Nico Caruccio…

Un viaggio di riflessioni dal ‘900 ai giorni nostri, perché vi sia “una voce per chi voce non ha”.

Testo e Regia: Emiliano De Martino

Cast

Emiliano De Martino

Marco De Vincentiis

Valentina Proietto Scipioni

Con l’amichevole partecipazione di Nico Caruccio