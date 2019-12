Quartieri di vita, omaggio a Pina Bausch al Teatro San Ferdinando.

A Napoli i quartieri prendono vita, nel segno di Pina Bausch. Sabato 14 e domenica 15 dicembre va in scena in debutto assoluto al Teatro San Ferdinando di Napoli “Another round for five” di Cristiana Morganti.

Lo spettacolo presentato all’interno di Quartieri di Vita 2019, sezione invernale del Napoli Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio è prodotto dal Funaro di Pistoia con Fondazione Campania dei Festival (Presidente Alessandro Barbano) con TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio di Prato, Associazione Teatrale Pistoiese, Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e MA scène nationale – Pays de Montbéliard.

Sulla scena cinque danzatori di diverse nazionalità e dalle esperienze professionali eterogenee. (ANSA)