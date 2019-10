Torna La Zarina e il Lazzarone, domenica 13 a Villa Campolieto ad Ercolano a cura di Karmacultura.

Domenica 13 Ottobre (ore 17.30 e 19.00), nella splendida cornice di Villa Campolieto, torna il nuovo spettacolo di KARMA – ARTE CULTURA TEATRO.

“La zarina e il Lazzarone” è una esilarante commedia degli equivoci in cui Re Ferdinando si trova a dover districarsi fra la presenza della regina Maria Carolina e la sua amante venuta dalla Russia, la zarina Alexsandrina.

A pagarne le spese sarà il povero Malogno.

Come?

Re Ferdinando gli chiederà di fingere di essere il re con la zarina, e di restare lazzaro in presenza della regina.

Una serie di sfortunati eventi, equivoci, malintesi che porteranno lo spettatore nel 1700 senza mai farlo smettere di ridere.

A completare le disgrazie di re Ferdinando vi sarà il conte Ambrogio, messaggero della regina.

Con un finale inatteso e tutto da ridere.

Il regista Antonio Ruocco dichiara: “Per realizzare questo spettacolo, mi sono ispirato alle commedie degli equivoci plautine, ma anche un po’ alle commedie americane con ritmi serratissimi e scambi di persone.

Riportare tutto nel ‘700 è stato tanto complicato quanto divertente, sia nella scrittura che nella regia.

I primi due fine settimana sono andati alla grande, con persone che ancora continuano a farci i complimenti.

L’obiettivo era di trattare un episodio storico, rielaborato, e strappare risate alle persone”

L’organizzazione generale è di Antonio Raia: “Oramai abbiamo creato una sorta di “serie” ambientata nel 1700 in cui sono presenti il Re, Malogno e la regina.

E ogni volta, in una location diversa, è uno spettacolo diverso.

Torniamo a villa Campolieto dopo la visita-spettacolo itinerante di “A corte dai Borbone.

Ma questo è uno spettacolo completamente diverso, un continuo dello spettacolo alla casina vanvitelliana. Ci sarà da ridere”.

Il cast è di tutto rispetto.

Nei panni del re, come sempre, Ciro Scherma, affiancato dal fidato Malogno, magistralmente interpretato da Ciro Pellegrino.

La regina è interpretata da Emiliana Bassolino.

Ambrogio sarà Diego Consiglio, e poi una new entry in Karma: Elena Starace, che interpreterà una divertentissima zarina di Russia.

Uno spettacolo che promette tante risate e divertimento.

Prenotazione obbligatoria con un sms o whatsapp al 3427329719

Contributo di partecipazione: € 15.00 compreso di biglietto d’ingresso alla villa e parcheggio interno.