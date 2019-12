Beengoody, l’app che fa godere 2 volte.

Che cos’è Beengoody

Beengoody è l’app che consente di avere sul proprio smartphone una guida ai migliori locali della città e contemporaneamente accedere a promozioni esclusive e premi.

Già attiva a Napoli, finalmente è arrivata anche a Roma.

Perché Beengoody

Come tutte le startup, anche Beengoody nasce da una passione ma soprattutto da un’esigenza avvertita dai fondatori stessi. Stefano Carbonelli (CEO di Beengoody) è un manager spesso in viaggio per lavoro; ogni volta che si trova a dover scegliere un ristorante o un hotel è solito confrontare siti specializzati, social network e piattaforme di recensioni. Un controllo incrociato che richiede tempo e pazienza.

Con altri soci ha deciso di fondare Beengoody, per fornire agli utenti una selezione di indirizzi validi, risparmiando loro la fatica di cercare informazioni e opinioni sul web. Su Beengoody sono presenti infatti solo locali raccomandati dalle principali testate di settore e che godono di ottime valutazioni sul web.

Con Beengoody si gode due volte

Oltre a essere una guida affidabile alle migliori attività della città, Beengoody regala alla propria community esperienze coinvolgenti e prodotti di qualità, attraverso un programma di rewarding. Allo stesso tempo, le aziende associate hanno a disposizione una tecnologia per fare sistema e raggiungere un prestigioso target di clienti.

Ogni utente, mostrando il proprio QR Code nei locali affiliati, riceve subito crediti virtuali, spendibili per ottenere sconti presso alberghi, eventi, attrazioni culturali oppure omaggi offerti da selezionate aziende enogastronomiche. Beengoody punta sul “Made in Italy” e la valorizzazione di quanto di meglio hanno da offrire territori e città.

Oltre ai crediti “generali”, utili per riscuotere i premi, ogni singolo locale può attivare un programma di fidelizzazione erogando punti che danno diritto a sconti e promozioni presso la propria attività.

L’App di Beengoody

Disponibile sia per Android che per Ios, sull’App di Beengoody presenta le schede informative delle diverse attività divise per tipologia, ognuna corredata da una descrizione dell’offerta, con foto e link ad articoli inerenti su siti di enogastronomia. Oltre alla consultazione della guida, è possibile verificare in tempo reale la propria situazione punti e scegliere tra i premi messi in palio.

Contatti:

www.beengoody.com

info@beengoody.com