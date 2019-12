Tra i tanti sistemi di sicurezza di un veicolo, le spazzole tergicristalli potrebbero sembrare un elemento secondario, ma non è così: sono molto importanti per la sicurezza sulla strada. Guidare un veicolo con spazzole tergicristallo non funzionanti, difettose, o assenti può diventare molto pericoloso in caso di maltempo. Infatti, questi elementi servono a tenere il parabrezza pulito, in modo che il conducente posso sempre vedere chiaramente le condizioni della strada.

Le spazzole tergicristallo possono avere strutture diverse.

I modelli convenzionali hanno una struttura metallica di sostegno, con lama lavavetri in gomma montata sul metallo. Si tratta dei modelli più comuni, perché costano poco e sono molto accessibili. Il difetto di questi modelli è che sono soggetti a corrosione. Inoltre, per l’inverno, non sono la scelta migliore, perché sul telaio in metallo si accumulano neve e ghiaccio, così le spazzole non aderiscono più perfettamente. In ogni caso, esistono modelli con una copertura in gomma sul telaio, che impedisce al ghiaccio e neve di bloccare le spazzole.

Le spazzole tergicristalli piatte non hanno un telaio in metallo. Al suo posto, incorporano una striscia in metallo tesa all’interno di una spessa lama in gomma. Si tratta di modelli con meno elementi, quindi producono meno rumore che hanno qualità aerodinamiche migliori. Sono anche più resistenti alla corrosione. Però, hanno prezzi maggiori rispetto alle spazzole convenzionali.

Esistono anche modelli ibridi, che hanno spazzole tergicristalli combinate. Tra i loro vantaggi principali, ci sono ottime qualità aerodinamiche ed alte prestazioni. Sono modelli composti da un telaio in metallo con vari punti di pressione, in modo che la pressione sia distribuita in maniera più uniforme, con uno spoiler aerodinamico. La struttura comprende un involucro protettivo, per evitare che le spazzole tergicristallo possono essere soggette a ruggine.

Esistono anche altri tipi di spazzole tergicristalli, specialmente per il lunotto posteriore o per i veicoli commerciali. Hanno dimensioni diverse e sono fatte con materiali diversi: gomma doppia, gomma rinforzata, gomma non trattata, ecc.).

Sul mercato moderno esistono tantissimi tipi di spazzole tergicristalli, i principali modelli possono avere tipi di attacco diverso: a gancio, slim-top, aggancio laterale o in alto, attacco pinch-tab o a baionetta. Alcuni modelli hanno solo una modalità di attacco, mentre altri sono dotati di aggancio universale, con vari adattatori.

Quando vanno sostituite le spazzole tergicristalli?

Bisogna procedere a sostituire queste componenti quando cominciano a funzionare male. I sintomi più comuni di malfunzionamento sono: cigolii, strisce o macchie di sporco lasciate sul parabrezza, lama con gomma crepata o lacerata. Bisogna anche ricordare di cambiare le spazzole a seconda della stagione, se si vogliono ottenere i risultati migliori.

