Accordo Lega Pro – Panini per le figurine dei Calciatori di Serie C.

Lega Pro e Panini hanno raggiunto un accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine “Calciatori 2019-2020”.

L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano, che si è svolta oggi a Milano presso la sede della Lega Serie A.

Tra le novità previste dall’accordo, il ritorno sull’album delle figurine degli scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi della Serie C, oltre alle immagini stampate delle rose di tutti i team.

“Quando si nomina Panini, parliamo di sogni che si realizzano, di tradizioni che resistono a qualunque cosa, anche al tempo che passa”, ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “Panini è profumo di infanzia, fa venir in mente quell’album a cui tutti, prima o poi, ci siamo legati e intestarditi nel volerlo finire cercando la figurina che manca. Panini è la storia del calcio. Per questo sono orgoglioso e felice di ritrovare la Lega Pro e i suoi protagonisti nella nuova edizione degli album Panini. Un bellissimo modo per sottolineare l’importanza dei nostri club e del territorio che rappresentano. È anche un altro piccolo segnale della credibilità della Serie C”.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto con Lega Pro”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, “poiché ci permette di ridare quell’elemento ludico legato alle figurine anche alle squadre della Serie C, che così bene rappresentano tutto il territorio con realtà dalle più grandi alle più piccole. Si tratta dell’inizio di una collaborazione che, siamo fiduciosi, registrerà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi, nel comune desiderio di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente ai tifosi collezionisti”.