Flash mob delle ragazze dell’Amatori Torre del Greco contro i femminicidi.

Domenica al campo comunale di Boscotrecase si disputeranno le prime partite dei rispettivi campionati della nostra seniores maschile, contro i Dragoni Sanniti alle 12.00, e della nostra seniores femminile, contro le Beve Neroverdi de L’Aquila alle ore 15.30.

In occasione di quest’ultima partita avrà luogo un flash mob, in collaborazione con l’associazione “La Fenice Vulcanica”, per rendere omaggio alle vittime di femminicidio da Gennaio ad oggi e per sensibilizzare il pubblico presente e social riguardo questo delicato tema.