Gevi Napoli Basket, ritorno alla vittoria in casa contro Trapani.

La Gevi Napoli Basket torna a vincere in campionato battendo la 2B Control Trapani al PalaBarbuto. 62-49 il punteggio finale in favore degli azzurri che hanno sempre tenuto il controllo della gara, restando sempre in vantaggio per tutti i 40’ di gioco.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “Era la quinta partita in 22 giorni e per una squadra come la nostra era difficile affrontare questo filotto di gare. Devo dire che i risultati sono stati positivi, abbiamo perso a Capo D’Orlando che non è una squadra di poco conto, basti pensare alla vittoria esterna sul campo di Torino. C’è un equilibrio pazzesco in questo campionato, tutti possono battere tutti. Sono molto contento della vittoria e di aver tenuto una squadra in fiducia a soli 49 punti. Abbiamo vinto di 13 lunghezze tirando col 27% da tre e quando alzeremo questa percentuale miglioreremo sensibilmente. Il recupero di Roderick è stato importante perchè questa sera si è calato nei giochi ed ha difeso alla grande. Deve riuscire ad allenarsi con costanza, a differenza degli ultimi 40 giorni in cui ha avuto dei problemi fisici. La partita è stata gestita in maniera perfetta nel ritmo. Le squadre forti sono quelle in cui i giocatori non giocano tantissimi minuti. Ringrazio la società che ha aggiunto un giocatore di livello assoluto come Antonio Iannuzzi che ha allungato sensibilmente le nostre rotazioni e si è visto già da stasera nonostante pochi allenamenti coi compagni”.

Gevi Napoli-2B Control Trapani 62-49 (17-8; 33-23; 52-44)

Gevi Napoli: Tolino, Erkmaa, Guarino, Mastellari, Iannuzzi 11, Roderick 10, Klacar ne, Chessa 2, Sandri 14, Monaldi 15, Spizzichini 6, Sherrod 4. Coach

2B Control Trapani: Goins 10, Renzi 9, Dosen ne, Spizzichini, Ceparano ne, Lamia ne, Mollura 6, Corbett 6, Palermo 3, Nwohouocha 1, Bonacini 14. Coach Parente.