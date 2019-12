Gevi Napoli Basket sconfitta in casa da Agrigento.

La Gevi Napoli Basket esce sconfitta dal match interno contro la Fortitudo Agrigento: la formazione siciliana batte col punteggio di 64-74 gli azzurri nella 12a giornata di Serie A2 Old Wild West.

Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti al termine della gara: “Agrigento è stata più intraprendente di noi, ha giocato una ottima partita e l’ha portata a casa con intelligenza sfruttando la propria fisicità. A noi è mancata lucidità, freschezza fisica ed adrenalina, tutte componenti fondamentali in questo sport. Dobbiamo ricominciare a pensare che tutto parta dalla qualità degli allenamenti. In questo momento possiamo giocare solo con aggressività e per farlo bisogna essere lucidi e freschi dal punto di vista fisico. Veniamo da settimane intense in cui non ci siamo allenati come dovevamo. Ci sarà da migliorare le spaziature sui cambi dei pick&roll, anche se credo che questa squadra abbia dato tantissimo fino a qui e adesso sta pagando il prezzo. In questo momento ci serve un po’ di qualità in più e un po’ di fisicità da coloro che entrano dalla panchina”.

Gevi Napoli-Fortitudo Agrigento 64-74 (18-21; 34-34; 46-53)

Gevi Napoli: Guarino, Roderick 18, Klačar ne, Chessa 3, Dincic, Sandri 12, Monaldi 11, Spizzichini 11, Sherrod 9, Milani. Coach Sacripanti.

Fortitudo Agrigento: Rotondo, Cuffaro ne, De Nicolao 12, Fontana 4, Chiarastella 2, Ambrosin 6, James 16, Moretti 4, Pepe 6, Easley 24. Coach Cagnardi