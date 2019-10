Ginnastica, le ragazze dell’Azzurra Quarto sugli scudi nella Ritmica.

Dopo la disputa della 2^ prova presso la palestra del I° Circolo Didattico di Angri, con l’organizzazione a cura della locale società Evoluzione Danza Angri presieduta da Colomba Cavaliere, sono stati assegnati i titoli regionali individuali Allieve Gold Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Due titoli sono andati alla società Azzurra Quarto di Liliana Leone con Giorgia Minopoli, laureatasi campionessa regionale nella 2^ fascia (2009) con ampio margine, oltre 4 punti, su Karola Cosenza della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi e Clara Di Giorgio dell’Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara, e con Luna Cappuccio nella 3^ fascia (2008) che ha invece prevalso di misura su Francesca Pia Marzano della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, più staccata al 3° posto Sabrina Celentano di Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova.

Nelle A1 (2010-2011) Successo di Sarah Izzo della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano che ha preceduto le due portacolori della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, nell’ordine sul podio Viola Falcone, a podi decimi di punto, e Giorgia Iaccarino più distanziata. Nelle A4 (2007), infine, vittoria a mani basse per Francescapia Pollio, della Gymacademy Sorrento di Federica Gaudenzi, che ha preceduto di 6 punti Maria Grazia Pia Vitale, della Fortitudo Torre del Greco di Barbara Guarro, e Chiara Nicolao dell’Arbostella 1989.

Folta la spedizione campana qualificata per la Zona Tecnica interregionale in programma alla Palestra Coni B di Cagliari il 9 e 10 novembre prossimi, infatti, voleranno in Sardegna tutte le ginnaste comprese nel primo 70° della classifica finale di ciascuna categoria.