Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Torino. Ancelotti: siamo stati timidi. Infortunio per Hysaj.

Niente gol e un punto a testa nella sfida a Torino tra i granata e il Napoli in un incontro della settima giornata di serie A. E’ il primo pareggio per entrambe in questo campionato che però fa più male agli azzurri di Ancelotti al termine di una partita combattuta, ma che ha offerto poche emozioni.

Ancelotti non può essere soddisfatto del pareggio contro il Torino: il terzetto di testa resta abbastanza lontano a correre e il punto conquistato contro i granata, anche se l’atteggiamento è stato quello giusto, ha evidenziato difficoltà in zona gol. “Il Toro è impegnativo da affrontare e noi siamo stati troppo timidi nel concretizzare – conferma l’allenatore degli azzurri -. Non solo cali di tensione, nella parte iniziale del campionato avevamo una capacità realizzativa impressionante che è venuta un po’ a mancare: sono aspetti che dobbiamo mettere a posto”. Tra i principali ‘imputati’ Insigne e Lozano, quest’ultimo apparso spaesato anche sulla corsia esterna del tridente: “É un percorso naturale, si deve adattare al calcio italiano e la squadra si deve adattare a lui. Non è stato determinante ma comunque è stato pericoloso. Il calcio è strano, prima il problema era la difesa, adesso l’attacco”.

E’ di frattura parcellare dello sterno la diagnosi per Elseid Hysaj, infortunatosi nel corso del match contro il Torino in uno scontro di gioco con Ansaldi, che pure lo ha sostenuto nella sua caduta a testa in giù verso il terreno di gioco. L’esterno albanese del Napoli si è sottoposto a un esame clinico e radiologico che ha evidenziato la patologia.

Hysaj non partirà per gli impegni della Nazionale albanese e rimarrà a Napoli per le cure. (ANSA)