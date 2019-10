Luvo Barattoli Arzano, presentazione della squadra domenica 13.

Con la presentazione ufficiale della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie B1 femminile comincia ufficialmente la stagione agonistica della Luvo Barattoli Arzano.

Domenica 13 ottobre alle ore 11 nel consueto scenario portafortuna dell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Don Geremia Piscopo in via Napoli 57 bis ad Arzano, si rinnova il tradizionale appuntamento che precede di 7 giorni l’inizio del campionato.

Sarà l’occasione per applaudire per la prima volta il gruppo che sarà chiamato a conquistare la migliore posizione possibile in campionato. Un roster che si avvicina sempre di più al sogno di avere una prima squadra composta interamente da ragazze provenienti dal sempre più ricco settore giovanile. Emozionato in vista del debutto da primo allenatore anche coach Ferdinando Giacobelli, anche lui si può considerare un prodotto “Made in Arzano Volley”.

L’evento capita in coincidenza di un compleanno importante: i 35 anni della pallavolo femminile ad Arzano. Il presidente Raffaele Piscopo e il direttore tecnico Antonio Piscopo sono pronti a raccontare un percorso che ha portato ad indossare la maglia arzanese a giocatrici di livello mondiale disputando il massimo campionato. Si rivedranno volti importanti fra dirigenti, tecnici e ovviamente giocatrici.

Alla presenza del prezioso pool di sponsor, capitanato da Luciano Volpicella di Luvo Barattoli, sarà presentata l’attività giovanile che vede l’Arzano Volley sempre più protagonista della scena. Con pochi rivali in Campania, continua a conquistare titoli territoriali e regionali ma soprattutto a scalare il ranking nazionale dove ha raggiunto la nona posizione nella categoria Under 14.

Il clou della mattinata sarà la premiazione dell’Atleta dell’anno. C’è grande attesa per scoprire chi, fra le tesserate dell’Arzano, avrà meritato la speciale menzione da parte della società.

Il campionato della Luvo Barattoli Arzano comincia con una gara casalinga. Sabato 19 ottobre si ritorna finalmente al palazzetto per la partita con una rivale storica: il Santa Teresa di Riva. Il fischio di inizio è fissato per le ore 18.

Altra rivale importante per la seconda uscita. Domenica 27 settembre alle ore 18 la Luvo Barattoli Arzano sarà impegnata sul campo di Cerignola.