Napoli Basket, ancora una vittoria, i ragazzi di Sacripanti battono anche Tortona.

La GeVi Napoli Basket conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite battendo la Bertram Tortona davanti ai 2.000 del PalaBarbuto. 69-64 il punteggio dopo un finale incandescente che ha premiato gli azzurri di coach Pino Sacripanti.

Match in grande equilibrio nei primi due quarti. Dopo l’intervallo Napoli sembra dare la sterzata decisiva al match con un parziale di 22-9. Nell’ultimo quarto Tortona piazza un break di 23-2 che la riporta avanti, ma gli azzurri riescono a spuntarla e a conquistare la vittoria.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “Do il merito ai ragazzi che hanno avuto grande freddezza nel finale. La squadra è stata bravissima a fare quello che avevamo preparato sulla difesa a tutto campo che ci ha consentito di fare un ottimo parziale. Sono molto contento perchè in passato, nei momenti di black-out questa squadra è sprofondata senza più riprendersi. Nell’ultimo quarto abbiamo avuto troppa paura, abbiamo smesso di attaccare e abbiamo pensato solo a difenderci. Sono cadute delle nostre certezze e dovremo lavorare su questo aspetto. Le rotazioni non sono state molto larghe quindi abbiamo pagato nel finale. Eravamo particolarmente amareggiati per la sconfitta di Treviglio per non aver accontentato i tanti tifosi sugli spalti. Questa sera sono ritornati numerosi a sostenerci con grande entusiasmo. Ci tenevamo molto tutti noi della società a dare una gioia ai nostri tifosi. Da quando sono alla guida, la squadra ha fatto un gran lavoro. Stiamo cercando di avere qualche soluzione offensiva diversa. Abbiamo vinto 5 partite su 6 dando una bella spallata alla classifica e acquisendo un po’ di autostima. Ora dobbiamo preparare la doppia trasferta che ci vedrà in tre giorni a Biella e a Torino, ci faremo trovare pronti”.

GeVi Napoli-Bertram Tortona 69-64 (19-18; 34-29; 56-38)

GeVi Napoli: Guarino, Roderick 20, Klačar, Chessa 5, Dincic, Sandri 4, Milosevic ne, Monaldi 13, Spizzichini 11, Sherrod 16, Milani. Coach Sacripanti.

Bertram Tortona: Valle ne, Buffo, Formenti 9, Seck ne, Festinese ne, Gaines 15, De Laurentiis 4, Mascolo 6, Cepic ne, Grazulis 16, Martini 7, Pullazi 7. Coach Ramondino.