Napoli Basket sconfitta a Biella.

La GeVi Napoli Basket esce sconfitta dall’anticipo della 11a giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Al Biella Forum l’Edilnol batte gli azzurri, privi di Massimo Chessa per noie muscolari, con il punteggio di 72-63. Dopo un avvio sprint di Biella, Napoli riesce a chiudere a -3 il primo quarto, ma è nella seconda frazione che i padroni di casa danno la sterzata che risulterà decisiva nell’economia del match. Nella ripresa la Gevi ci prova, ma Biella riesce a tenerla a distanza di sicurezza.

Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti in conferenza stampa: ”Biella è una squadra ben costruita, dotata di atletismo, fisicità in ogni ruolo. Avevamo fuori Chessa che per noi è un giocatore importante. Nel primo, nel terzo e nel quarto quarto abbiamo fatto una partita intelligente e ordinata. Nel momento in cui Roderick è andato in panchina per una situazione di falli avversa, abbiamo difeso male e subito il break che si è rivelato decisivo. Non ho tanto da recriminare, ma dobbiamo essere consapevoli che ci sono momenti della partita in cui bisogna essere più bravi in difesa quando in attacco non finalizziamo. Serve sempre la giusta lucidità nei momenti di difficoltà. Ad ogni modo credo che il primo posto di Biella sia meritato, torniamo a casa a mani vuote ma spero che sia stata una buona lezione e che possa farci crescere”.

Edilnol Biella-Gevi Napoli 72-63 (19-16; 46-34; 55-46)

Edilnol Biella: Donzelli 7, Omogbo 2, Barbante 3, Deangeli ne, Bortolani 20, Saccaggi 13, Bassi ne, Pollone 5, Lombardi 9, Massone 2, Blair ne, Polite 11. Coach Galbiati

Gevi Napoli: Guarino 4, Roderick 16, Klačar ne, Chessa ne, Dincic 1, Sandri 11, Milosevic ne, Monaldi 6, Spizzichini 6, Sherrod 17, Milani 2. Coach Sacripanti