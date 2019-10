Napoli, con l’Atalanta pari e polemiche.

Finisce 2 a 2 al San Paolo la sfida tra gli azzurri e l’ Atalanta. Gli azzurri falliscono l’ aggancio al terzo posto, ma sulla gara grava la pesante ipoteca dell’ arbitraggio di Giacomelli, che nega un rigore nettissimo su Llorente, placcato da Kjaer. (85′).

Sul rovesciamento di fronte, l’ Atalanta pareggia con Ilicic. Per il Var è tutto regolare (Llorente colpisce Kjaer con una gomitata in precedenza, ndr). Le proteste degli azzurri sono veementi e Giacomelli, già autore di una prova mediocre fino ad allora espelle prima il ds Giuntoli e poi Ancelotti, che pure si prodigava per calmare gli animi.

Al di là dell’ episodio, che ha condizionato il risultato, il Napoli non ha niente da rimproverarsi. In gol nel primo tempo con Maksimovic (16′), dopo aver dominato, gli azzurri subiscono il pari di Freuler (41′) per una papera di Meret. Nel secondo tempo azzurri in gol con Milik, (71′), che aveva colto un palo nel primo tempo ed una traversa su punizione nel secondo. Poi la svolta della gara determinata dall’ arbitro.

“Basta non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi.

Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky commenta l’arbitraggio di Napoli-Atalanta. “Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene”.

“Il rigore non fischiato è molto semplice, è un abbaglio. E’ una decisione presa dal Var e non dall’arbitro. Il Var doveva mettere il dubbio, invece su quell’episodio ha arbitrato Banti e non Giacomelli”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa dopo Napoli-Atalanta. (ANSA)