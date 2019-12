Pallavolo, premiato con la Stella d’Argento del Coni il Presidente Fipav Napoli Capolongo.

Nel pomeriggio di lunedì, presso la suggestiva Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si è tenuta la tradizionale cerimonia di fine anno del CONI Napoli.

Il delegato del CONI Napoli, Agostino Felsani, il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, e l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello hanno consegnato le Medaglie d’oro al Valore Atletico, le Palme al Merito Tecnico e le Stelle al Merito Sportivo. Il CONI Napoli, come ogni hanno, ha premiato dirigenti, tecnici e atleti campani che si sono particolarmente distinti nella stagione sportiva 2018.

Nell’occasione, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Napoli, Umberto Capolongo, è stato premiato con la Stella d’ Argento al Merito Sportivo per la continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica della pallavolo sul terriotorio partenopeo. Dopo la Stella di bronzo nel 2014, il Presidente del Comitato Territoriale di Napoli, Umberto Capolongo, da sempre impegnato nel sociale come giudice onorario per i minorenni (già dal 1984), si dice onorato del riconoscimento ricevuto: “Sono onorato di aver ricevuto questa Stella d’Argento al Merito Sportivo e ci tengo a condividere con tutti i tesserati Fipav Napoli questo riconoscimento. E’ una soddisfazione che da merito a tutto il movimento pallavolistico partenopeo che lo ha reso possibile”.