Si è concluso il Trofeo dei Tre Mari 2019 al Cavaliere Country Club.

Dal 23 al 25 novembre 2019 il Cavaliere Country Club di Agnano ha ospitato oltre 300 binomi, con amazzoni e cavalieri dal 5 ai 20 anni, in occasione della finale della sesta edizione del Trofeo dei Tre Mari, manifestazione interregionale a cui hanno partecipato – oltre ovviamente alle scuole campane – le scuole di equitazione di Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia.

Le gare, valevoli anche per i Campionati Regionali FISE Campania, hanno avuto inizio venerdì mattina con le prime Jump 50 e con Presentazioni, Dressage, Gimkana Cross e Run&Ride, per poi proseguire il sabato con le Gimkane e le prime sessioni dei Mounted Games e dei Pony Games e domenica con le Gimkane Jump e le sessioni finali dei Mounted Games e dei Pony Games.

Sabato pomeriggio l’emozionante sfilata delle squadre: i partecipanti di tutte le scuole sono entrati nel campo Vesuvio sventolando le bandiere e gli stendardi dei propri colori per poi schierarsi a semicerchio e – dopo i saluti di rito del consigliere regionale FISE Salvatore Zotti e un dovuto ringraziamento a tutti i TAL – hanno assistito all’esecuzione dell’Inno di Mameli.

La pioggia battente di domenica mattina – a Napoli il livello di allerta meteo era arancione – non ha impedito ai nostri giovani sportivi e ai loro amici pony di dare il meglio di sé, ottenendo tempi di tutto rispetto nonostante le difficoltà date dai campi e dagli oggetti di gioco bagnati.

Al termine delle prime due giornate di gara si sono tenute le cerimonie di premiazione di giornata e al termine della terza giornata si sono tenute anche le cerimonie di premiazione del Trofeo. In concomitanza sono state tenute le premiazioni del Campionato Regionale della Campania.

Dodici le scuole di equitazione in gioco per questa finale: Centro Ippico Gli Ulivi (Puglia), Circolo Ippico La Formicola (Lazio), Pompei Horse Club (Campania), Equestrian Riders (Abruzzo), Centro Equestre Parco di Mare (Abruzzo), Starace Centro Equitazione (Calabria), Equiconfor (Lazio), Circolo Ippico Tempi Nuovi (Puglia), Un Cuore a Cavallo (Campania), Cavaliere Country Club (Campania), Centro Equitazione Lago Patria (Campania), Centro Ippico I Tifatini (Campania).

La manifestazione dedicata alle discipline del Settore Pony della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) si conferma come evento di grande importanza per la formazione degli atleti e soprattutto come occasione di coesione e amicizia tra gli appartenenti a diverse formazioni; non sono mancati, tra una gara e l’altra, momenti di gioco e conoscenza tra partecipanti di scuole e regioni diverse, a dimostrazione del fatto che una sana competizione in campo non è di ostacolo all’amicizia nella vita.

Felicissimi ed emozionati i genitori dei partecipanti, orgogliosi gli istruttori che hanno visto crescere i loro allievi fino a salire sul podio e ottenere un titolo che sarà loro per tutto il prossimo anno, fino alla finale del prossimo trofeo e dei prossimi campionati regionali.

I partecipanti, i giudici e i TAL hanno ricevuto anche degli omaggi degli sponsor che hanno contribuito alla manifestazione: Givova, Eden Laser, Arte & Pasta e Madreperla.

Con ancora nel cuore le emozioni provate durante questi giorni gli atleti e gli istruttori hanno sistemato i loro pony nei van per raggiungere le proprie scuderie, in attesa delle prossime gare per confrontarsi di nuovo nelle discipline di questo splendido sport.

Photo Credits: Pasquale Daniele/Fotorama – Valerio Granato/Livecode