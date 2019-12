Ufficiale, esonerato Ancelotti, pronto Gattuso.

Non c’è neanche stato bisogno del colloquio chiarificatore previsto per mercoledì mattina, il Napoli ha immediadamente esonerato Carlo Ancelotti la sera stessa della vittoria per 4-0 con il Genk che ha qualificato gli azzurri alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli. Lo ha comunicato la società con una nota sui propri social. “La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti – è scritto nella nota -. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”. (ANSA).

Ora in pole position c’è Rino Gattuso, ma l’ex milanista non accetterebbe un ruolo da traghettatore per la sola stagione in corso, possibile a questo punto un clamoroso ritorno, quello di Edy Reja, l’allenatore friulano che portò il Napoli dalla C alla Coppa UEFA.