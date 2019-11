Ai ristoranti del Romeo menu natalizi secondo la tradizione napoletana.

Napoli, non solo mare e sole, ma arte e, soprattutto, cibo e allegria, quella che durante le Feste invade la città con i mercatini più divertenti di tutta l’Italia!

Passeggiare per i vicoli del centro storico e di San Gregorio Armeno diventa un must del periodo natalizio e, nella città dove il Natale è un’istituzione, tutti gli artigiani in via San Gregorio Armeno preparano le botteghe ad accogliere i visitatori e mostrano con l’immancabile “battuta” ogni personaggio dell’anno.

E tra una bottega e l’altra la parola d’ordine è Food, quello Partenopeo!

Per celebrare le Feste e la bellezza di Napoli, il ROMEO ha creato gli speciali menu, da gustare dopo il tour dei mercatini, lasciandosi coccolare dall’atmosfera del più bell’hotel in città!

Al Beluga Bistrot & Terrace, al 9° piano panoramico e a Il Comandante, al 10° piano, prendono vita i nuovi menu delle feste!

Dal 24 al 30 dicembre, oltre alla carta del Beluga Bistrot & Terrace, gli ospiti possono scegliere la selezione, rigorosamente Partenopea, del Pop Up Menu, ideato dallo Chef Citterio:

Minestra maritata

Insalata di rinforzo

Sartù di riso

Tortellini in brodo

Paccheri ragù e ricotta

Baccalà fritto

Sautè cozze e vongole

Costoletta di agnello piselli e patate

Struffoli

Pastiera

Per il Cenone di San Silvestro, il 31 dicembre, il Beluga propone un “ByeBye 2019” buffet, con Dj Set durante la cena:

Tagliere di salumi nazionali e focaccia

Tagliere di formaggi, confetture e frutta secca

Frittini misti

Pizza di scarole

Casatiello

Mozzarella di Bufala, provola, affumicata e burratine

Insalata di polipo e calamari

Insalata russa

Insalata di rinforzo

Salmone affumicato con burro salato, finocchi e aneto

Alici marinate

Baccalà fritto

Pescato del giorno con patate, olive e capperi

Calamarata di Gragnano con ragù di rana pescatrice e alghe

Pastiera, Struffoli, Roccocò, Panettone artigianale, Mustaccioli, Cassatine e per finire

Cotechino con lenticchie

€160 a persona – bevande incluse

Per i bambini sino a 10 anni: €50 a persona (soft drink inclusi)

Per i bambini da 11 a 15 anni: €70 a persona (soft drink inclusi)

A Il Comandate, il Ristorante Stellato del ROMEO, capitanato dallo Chef Salvatore Bianco, il Gala di San Silvestro, il 31 dicembre, è dedicato all’eleganza creativa; vista Golfo di Napoli e fuochi d’artificio a illuminare allegramente il Vesuvio, luci soffuse e abito da sera. Napoli in festa!

Aperitivo del Comandante

Minestra di Astice

Cappone, uva e erbe spontanee

Riso aceto prezzemolo e seppia

Bottone di manzo con consommé di zucca e verza

Baccalà patate e tartufo bianco

Maialino nero casertano con mela annurca alla brace

Cremoso di cioccolato giuggiole e frutti rossi



€470 a persona – inclusa bottiglia di Champagne Rosè ogni 2 persone

Vini aggiuntivi à la carte (non inclusi)

Tutto l’hotel fa festa, già nella lobby il “tavolo delle coccole” accoglie gli ospiti con croccanti candy canes, nocciole, lecca lecca, panettone, pandoro, dolcetti vari.

Per vivere a pieno il “gusto” di Napoli, ROMEO ha pensato a due pacchetti speciali: pernottamento in camera Deluxe Front doppia, per 2 notti – con cenone al Beluga, da €1.275 – con cenone al Comandante, da €1.895.

E per chi fosse alla ricerca di un gift speciale, la SPA, Dogana del Sale, suggerisce il nuovo trattamento Lifting Gua Sha Facial, per non pensare alle diete in questi giorni e trascorrere le feste splendendo di bellezza!

www.romeohotel.it