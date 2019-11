Arriva in the “Heart of the City” il Touristic Center di HOTC!

Nato nel 2019 il “giovane” progetto HOTC –Heart of the City- ha coinvolto in breve tempo ed efficacemente il pubblico, in quanto l’idea portante alla base è: diffondere capillarmente la conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico della città di Napoli, della sua provincia e dell’intera regione.

L’obiettivo è quello di promuovere il territorio, presentando ai cittadini campani e ai turisti una Campania diversa, valorizzando sia i siti più conosciuti che i poli di attrazione culturale poco o per nulla valorizzati dal punto di vista turistico.

HOTC è soprattutto turismo attivo sul territorio e ricerca costante di percorsi innovativi e piacevoli, con lo scopo di promuovere luoghi inusuali dove mangiare, bere e divertirsi. La filosofia portante consiste nel credere fermamente che il turista non sia solo lo “straniero” in visita, ma anche il cittadino che vive tutti i giorni la città.

Ogni mese viene infatti programmata una vasta gamma di attività che vedono protagonista Napoli e tutta la Campania, raccontate da molteplici punti di vista: tour diurni e serali, sia per turisti in visita che per cittadini in cerca di svago. Ogni fine settimana il team organizza passeggiate e visite guidate, escursioni trekking e degustazioni; proponendosi di offrire una didattica diversificata dedicata alle scuole e di promuovere eventi di richiamo per i giovani in collaborazione con alcune realtà napoletane già consolidate.

HOTC non propone la classica visita guidata standard, ma un vero e proprio percorso che punta alla valorizzazione anche a livello locale dell’Italian Experience in toto.

Il proposito è la conoscenza e la diffusione delle eccellenze del nostro territorio e di tutto ciò che più ci distingue: dalla musica tradizionale al teatro, dal folklore all’enogastronomia, promosso ed inserito all’interno di visite guidate che si trasformano così in esperienze a tutto tondo e consentono di apprezzare la cultura, quella partenopea nello specifico, in ognuna delle sue tante sfumature.

I Tour esperienziali suddivisi in 3 tipologie distinte di percorsi: Gustare, Ascoltare, Guardare sono infatti visite guidate che vanno al di là dei classici schemi, si tratta di passeggiate in cui il visitatore è coinvolto in tutti i sensi, dal semplice ascolto di una storia alla degustazione di un piatto tipico di un determinato luogo, fino al coinvolgimento del pubblico in performance musicali o teatrali dove è sempre elemento attivo e mai passivo.

Visite guidate, mappe, deposito bagagli, noleggio radio, souvenir; tutto in the “Heart of the City”, nel cuore, nel centro della città ovviamente a Piazza San Gaetano, Via Tribunali 85.

Il Touristic center di Heart of the City si propone come punto di riferimento in ambito turistico-culturale, un luogo in cui l’informazione è di casa per tutti, turisti in visita a Napoli, ma anche napoletani che vogliono essere turisti della propria città.

Napoli e la Campania hanno sempre in serbo qualcosa da scoprire e a prescindere da quello che si crede la conoscenza che possiamo avere di questi luoghi non può ne potrà mai essere abbastanza.

E’ proprio il caso di dirlo: “Vedi Napoli e poi Muori”…

Sito web: www.heartofthecity.it