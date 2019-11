Capodanno, Brasile meta estera preferita.

Per Capodanno gli italiani in Brasile saranno ancora più numerosi, con un incremento del 20% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A mettere in evidenza questo trend è SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

«Con il suo particolare rito scaramantico del salto delle 7 onde allo scoccare della mezzanotte, Rio de Janeiro sta conquistando un numero sempre maggiore di italiani, forse anche perché in questo particolare periodo dell’anno l’esperienza spiaggia ha un appeal molto speciale. Ma è anche merito delle bellissime donne che vi abitano» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Certo è che il Capodanno SpeedVacanze.it in Brasile, a Rio de Janeiro e Buzios, con partenza il 27 dicembre 2019 e ritorno il 4 gennaio 2020 è quello che sta andando per la maggiore con un trend positivo a doppia cifra, tra granelli di sabbia ed onde dell’oceano che fanno da culla alla grande festa di uno dei Capodanni più belli del Mondo.

Ma quali sono gli altri viaggi di Capodanno che vanno per la maggiore? «Quest’anno le mete più richieste sono quelle che consentono di ritrovare l’atmosfera dell’estate» risponde Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova.

Dopo il Brasile, al secondo posto tra le mete preferite degli italiani si colloca la Thailandia, dove la proposta SpeedVacanze.it, con partenza il 25 dicembre 2019 e ritorno il 3 gennaio 2020. Nota come la «perla delle Andamane», Phuket è da anni tra le mete più gettonate per trascorrere il capodanno, capace di coniugare il relax all’ombra delle sue rocce ammirando il turchese del mare, a momenti di puro divertimento, attraversando sentieri tra le foreste tropicali in groppa agli elefanti, nuotando tra i colori della barriera corallina nelle isole Phi Phi, per poi lasciarsi andare alla movida tra i locali di Patong.

Poi ancora per Capodanno vanno molto le Maldive, che si collocano terze in questa graduatoria stilata da SpeedVacanze.it. Qui per un Capodanno dal sapore d’estate tra caldo, relax e tanto divertimento in un arcipelago formato da oltre 1.200 isole coralline tra le più belle al mondo, il contatto con la natura e con il mondo sottomarino diventa un’esperienza unica. Il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo propone un entusiasmante viaggio con partenza il 26 dicembre 2019 e ritorno il 4 gennaio 2020.

Ma, dalle Canarie, tra spiagge bianchissime ed acque color smeraldo, dove una brezza calda scioglie i sensi assopiti dall’inverno per un Capodanno di divertimento e spensieratezza ai Caraibi, dalle Antille agli Emirati, le proposte firmate SpeedVacanze.it sono tante altre.

«Qualunque sia la scelta, su SpeedVacanze.it bastano appena 2 o 3 click per ritrovarsi già in vacanze al caldo» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it. Lasciarsi travolgere dall’entusiasmo delle nuove conoscenze e dalla voglia di scoprire nuovi posti è ora più facile, basta chiudere gli occhi ed immaginare per un attimo dove si vuole essere quando comincerà il conto alla rovescia per l’inizio del 2020. (WORLDNET)