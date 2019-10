Castagna regina del weekend a Sorrento.

Castagnaccio al rosmarino e al rhum, Mont Blanc, marron glacé “classici” e in versione cioccolatosa. E, ancora, torroni, mousse ed ice cream. Sono solo alcune delle specialità a base di castagna, protagoniste, sabato 26 e domenica 27 ottobre, negli accoglienti spazi della gelateria Primavera di corso Italia a Sorrento.

Due intere giornate dedicate ad uno dei frutti più amati di stagione, declinato all’infinito dal pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero, che per l’occasione si è divertito nel rivisitare alcuni dolci cult della Costiera e non solo. All’appello non mancheranno, infatti, “Delizie” e una particolare variante di tiramisù, entrambi impreziositi da pezzettoni di marron glacé e farcia alle castagne.

“Questo weekend – spiega Antonio Cafiero – daremo il via ad una serie di appuntamenti golosi a tema, che ci accompagneranno fino alla Befana. Come prima protagonista – continua – abbiamo scelto la castagna del Monte Faito, uno dei fiori all’occhiello della nostra regione, dal gusto deciso e allo stesso tempo delicato, accostandola ora a mandorle ora a nocciole campane”.

Un trionfo di sapori unici tutti da provare, magari, abbinati ad uno degli oltre 80 gusti di ice cream proposti dalla pasticceria e gelateria Primavera.

Domani, sabato 26 ottobre, a partire dalle 19, degustazione gratuita di castagnaccio.

Pasticceria e Gelateria Primavera

Corso Italia 142 – Sorrento (Napoli)

Tel. 081 8073252